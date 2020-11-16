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سيارات

تعرف على أهمية زيت السيارة للمحرك

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:17 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت إحدى الشركات المتخصصة في زيوت السيارات أن زيت المحرك يعتبر  من الأشياء الحيوية والهامة جدا في السيارة ، حيث انه يؤثر على أداء السيارة والعمر الأفتراضي للمحرك ، لذلك يجب فحصه بشكل دوري للتعررف على إذا كنت هناك حاجة إلى استبداله أو زيادته.

وأكدت الشركة أن أهمية زيت المحرك تتمثل في أنه يعمل على تقليل الاحتكاك بين أجزاء المحرك ومنع تآكلها إثر هذا الاحتكاك ، كما انه يعمل على حمل البقايا المعدنية الدقيقة الناتجة عن عمليات الأحتكاك المتتالية ، والتي قد تسبب الإضرار باجزاء المحرك.

كما يعمل على تنقية قلب المحرك من الشوائب التي قد يحملها الوقود والهواء وتتسرب إلى المحرك ، وخفض صوت المحرك، وبذلك تصبح السيارة أكثر هدوءًا على الطريق.

 

يذكر أنه يجب تغيير الزيت بشكل مستمر في السيارة لضمان عدم وجود مشكلات تضعف أداء السيارة ، ولكن يجب أن ينتبه السائق إلى أضرار تأخير تغيير الزيت في السيارة ، حيث يحدث ثقل في حركة الاجزاء الداخلية للمحرك بسبب تراكم الشوائب فيها ،الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من كفاءة عمل الاجزاء الدخلية للمحرك.

 

كما يسد القنوات التي يتحرك فيها الزيت داخل المحرك ، ليؤثر ذلك على حركة السيارة على الطرق بشكل سلبي، ومن أضرار تأخير الزيت هي أن تحدث عملية تهريب الزيت إلى خارج المحرك ،وهذا يؤدي إلى قلة وجود الزيت في المحرك.

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