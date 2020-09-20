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سيارات

تعرف على فترة صلاحية زيت محرك السيارة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
فترة صلاحية زيت
فترة صلاحية زيت محرك السيارة
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اشرف عطية
يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تساعد على كفاءة عمل محرك السيارة وتحافظ عليه من التلف، حيث يقوم الزيت بالعديد من الوظائف الهامة داخل المحرك، ومنها الحفاظ على مكونات المحرك وتنظيفها من الملوثات والرواسب وآثار الاحتكاكات الميكانيكية الضارة الناتجة عن الدورة السابقة.

زيت المحرك يعتبر من اهم السوائل في السيارة لأنه يحافظ على الأجزاء الداخلية للمحرك،و يقوم بتخفيض حرارته، ويقوم بجذب الشوائب الناتجة عن احتكاك الاجزاء الداخلية و يحتفظ بها حتي يتم تغييرة ليبقي المحرك نظيف من الداخل .

من الطبيعي أن يفقد زيت المحرك لزوجتة و من خصائصه؛ لذلك يجب فحصه وقياسة من وقت لأخر و بعض السائقين يتجاهل تغيير زيت المحرك و لا يدرك ان لة صلاحية ليست حسب سير السيارة فقط بل حسب المدة التي يبقي فيها داخل المحرك ايضا .

زيت المحرك له فترة صلاحية محددة مثل باقي أجزاء السيارة المختلفة فهو يظل صالحًا في العبوات المغلقة لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنه بمجرد فتح العبوة يجب استخدامها قبل مرور 4 شهور لانة يتأثر بالمحيط الخارجي .

والعديد من السائقين يجهلوا ان صلاحية زيت المحرك ليست بعدد الكبلو مترات التي يقطعها المحرك فقط بس توجد له صلاحة اخري حتي لو لم تسير بالسيارة سوي كيلو متر واحد و تتراوح صلاحية بقاء زيت المحرك من 6 اشهر الي 8 اشهر حسب نوع الزيت و يجب تغييرة بعد هذة المدة . 
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