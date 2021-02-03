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مرأة

بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:24 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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نهى هجرس
تحرص الفنانة رانيا يوسف، على متابعة جمهورها بأحدث الخبار والصور، ووجهت الفنانة رانيا يوسف اعتذارها لجموع الشعب المصري عقب تصريحاتها الاخيرة عن الحجاب خلال مقابلة مع أحد الإعلاميين العراقيين.

كما تفضل الفنانة رانيا يوسف، الظهور بالفساتين الجذابة والمكشوفة، كما تحرص على مواكبة الموضة واختيار الالوان الزاهية والمميزة التي تبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تميل الفنانة رانيا يوسف إلى اختيار الالوان الترابية التي تبرز جمال عيونها، وتفضل اختيار احمر للشفاه بألوان لافته.

كما تختار تسريحات جذابة لشعرها الاسود الطويل تتناسب مع ظهورها وإطلالتها، ووضع الأكسسوارات لإكمال ظهورها.

وإليكم ابرز صور الفنانة رانيا يوسف...


بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
بعد تصريحاتها الأخيرة.. أجرأ 10 إطلالات لـ رانيا يوسف أثارت الجدل
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