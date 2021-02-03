نمرُّ بفترة صعبة جدا.. وزير الصحة السعودي يطلق تحذيرا شديد اللهجة بسبب كورونا

أصدر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، تحذيرا شديد اللهجة بسبب خطورة الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا داخل المملكة، مؤكدا أنها تمر بفترة صعبة جدا، وأنه وفي حال استمرار التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ ستكون هناك قرارات أخرى صارمة على المخالفين.





وبحسب صحيفة "تواصل" السعودية؛ فقد تصدر هاشتاق "الحظر_الكلي" اهتامامات المغردين ، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة ، على مدار الساعات الماضية، بعد تصعيد لهجة التحذيرات ، واتخاذ العديد من الوزارات والمنشآت قرارات جديدة؛ لتشديد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





يشار إلى أن "الصحة السعودية"، أعلنت اليوم، تسجيل 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة، كما تم تسجيل 290 حالة تعافي، و3 وفيات.





ودعا وزير الصحة في تصريحات تليفزيونية، الجميع للمحافظة على مكتسبات التصدي للجائحة، مضيفا: لا نريد العودة لتفشي الفيروس كما حصل في بعض الدول.. هذه الفترة صعبة جدا ويتحتم علينا التعامل بجدية مع الجائحة.





وقال الربيعة : رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع؛ التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية”.





وتابع في تصريحات تلفزيونية : عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع… أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت من التصدي لجائحة كورونا … أصارحكم القول أن هذه الفترة صعبة جدا”.





ومن جهته، أكد الاستشاري المساعد في طب الأسرة والطوارئ أحمد الغامدي، على خطورة تداعيات تواصل ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في المملكة، عقب إعلان الوزارة تسجيل 300 إصابة لأول مرة منذ شهرين.، قبل أن ترتفع اليوم إلى 306 إصابات جديدة.



