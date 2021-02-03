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رياضة

الشوط الثاني.. بيراميدز يعود للمباراة ويقلص فارق الأهداف مع إنبي لـ 2/3

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:31 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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حسن العمدة
عاد فريق بيراميدز للمباراة بعد تأخره أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل الهدف الثاني فى شباك الفريق البترولي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب بتروسبورت فى الجولة الحادية عشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق ديجو رولان المهاجم الاورجواني الجديد بعد خطأ فادح من دفاع إنبي .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 7 عن طريق محمود وادي من تسديدة صاروخية فتسكن الشباك علي الفور ، معلنا الهدف الاول لـفريقه .

وبعد مراجعة حكم المباراة محمود ناجي لتقنية الفار أمر باحتساب ركلة جزاء لصالح فريق إنبي بعد لمسة يد على عمر جابر داخل منطفة الجزاء، وينجح رامي صبري بإدراك هدف التعادل فى الدقيقة 45 .

وأضاف إنبي الهدف الثاني فى الدقيقة 47 ، بعدما جاءت كرة عرضية من مصطفى دويدار من جهة اليسار قابلها جون أوكويي إيبوكا بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك.

وأشهر حكم المباراة بطاقة الصفراء لـ رمضان صبحي ، وهو يجلس علي مقاعد البدلاء لإعتراضة علي قرارات الحكم .

وتمكن إنبي من تسجيل الثالث فى الدقيقة 49 ، بعد انفراد تام بالمرمى من دينوبيتر جودي اتبعه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما جاء إنبي فى المركز السابع برصيد 13 نقطة .

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