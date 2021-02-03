ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدء إرسال لقاح أسترازينيكا إلى الدول الأفريقية لمواجهة كورونا في هذا الموعد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:33 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن البرنامج العالمي الذي يسعى لضمان الوصول العادل للقاحات فيروس كورونا "كوفاكس"، خصص ملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" إلى البلدان الإفريقية، ويهدف لتسليمه لأول مرة بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن تتلقى نيجيريا ، أكبر دولة في القارة من حيث عدد السكان، 16 مليون جرعة، بينما تنتظر إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 9 ملايين و 7 ملايين جرعة على التوالي.

ووفقًا لتوقعات التوزيع المؤقتة التي نُشرت، اليوم الأربعاء، ستحصل البلدان الأفريقية الأخرى على عدد أقل من اللقاحات.

وقال فريدريك كريستنسن  نائب الرئيس التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة، الذي يرأس شركة Covax جنبًا إلى جنب مع Gavi، تحالف اللقاحات.:"نحن على الطريق الصحيح للبدء حقًا في موازنة خريطة عالمية، والتي أظهرت حتى الآن عدد البلدان منخفضة الدخل التي لم تبدأ بعد في تطعيم شخص واحد، بينما تمضي دول أخرى أكثر ثراءً نحو التطعيم الشامل".

وضعت التوقعات خططًا لتوزيع أكثر من 300 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا و 1.2 مليون من لقاحات شركة فايزر حول العالم. من المقرر أن يبدأ شحن لقاحات أسترازينيكا أواخر فبراير، مع وصول معظم الجرعات قبل نهاية الربع الثاني من العام، وفقًا للوثيقة.

كما أشارت إلى أن الخطط غير ملزمة، ويمكن أن تتغير بسبب قيود التصنيع أو التشغيل، أو عدم الاستعداد من قبل الدول الفردية، وفقًا للتوقعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مليارا جرعة.. بشرى من الصحة العالمية حول لقاحات كورونا

طريقنا للخروج من الوباء.. أول تعليق لـ بريطانيا بعد ترخيص لقاح أكسفورد

أين أصبح العالم اليوم من سباق لقاحات فيروس كورونا.. ما الأفضل فايزر أم أكسفورد؟ وهذه أبرز المنتظرة في 2021

الصحة العالمية تعلن موعد تسلم الدول الفقيرة للقاحات كورونا

دراسة: لقاح فايزر فعال ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا

الصحة العالمية: الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي لقاحات ضد كورونا نهاية يناير الجاري

ترشيحاتنا

نمرُّ بفترة صعبة جدا.. وزير الصحة السعودي يطلق تحذيرا شديد اللهجة بسبب كورونا

أحمد فيليكس: أتمنى قدوم مهاجم كوتوكو إلى مصر عبر الأهلي.. ولم أمتلك الفرصة لإثبات نفسي مع الزمالك

بهدف الشهرة والربح.. تفاصيل جديدة في قضية فيديوهات "أحمد ونهى" بالبحيرة

الشوط الثاني.. بيراميدز يعود للمباراة ويقلص فارق الأهداف مع إنبي لـ 2/3

تأجيل سداد الفواتير وتعويض المواطنين.. وزير الكهرباء أمام مجلس النواب

أكثر من 5 مقاطع.. غضب في حوش عيسى بالبحيرة بعد نشر فيديوهات "أحمد ونهى"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

بـ الذهبي اللامع.. نوال الزغبي تستعرض أناقتها.. شاهد

طريقة عمل كفتة جملي بالطحينة.. خطوة بخطوة