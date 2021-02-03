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أخبار العالم

قرار أمريكي جديد بشأن الاتفاق النووي الإيراني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:50 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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قسم الخارجي
كشفت مصادر أمريكية، اليوم الأربعاء، طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن، من المبعوث الخاص بملف إيران روبرت مالي، تشكيل وفد تفاوضي مع إيران مؤلف من خبراء ودبلوماسيين. 

فيما قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن لديها السلطة في نظر طلب إيران بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها استنادا إلى معاهدة الصداقة بينهما.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، ستبت محكمة العدل الدولية في لاهاي، المحكمة العليا في الأمم المتحدة، فيما إذا كان بإمكانها تحمل محاولة إيران لإلغاء العقوبات النووية الأمريكية، التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها.

وقادت طهران الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية منتصف 2018، قائلة إن واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة لعام 1955 بين البلدين.

وأعاد الرئيس ترامب فرض العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران مما أثار استياء الحلفاء الأوروبيين.
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