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برلمان

مطلب برلمانى بـ سن تشريع جديد للحد من الإعلانات المسيئة للأمن القومي على فيسبوك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:16 م
الإعلانات المسيئة
الإعلانات المسيئة للأمن القومي
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بمجالي حقوق الإنسان والثقافة، نظرا لارتباطهم الكبير بقضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة  النائب طارق رضوان، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

واستشهد ابو العلا في كلمته، بتولي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الفرنسي مسئولية جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية، وقيامها بتقديم مشروع قانون لتقييد نشر الإعلانات الضارة للشباب والأطفال والبالغين وكذلك ما يسيء للامن القومي الفرنسي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى تقديم مشروع قانون مماثل له في مصر، حفاظا على الأمن القومى المصرى.

كان رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، اكد أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر.  

وقال جبر، في كلمته، إن فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة علي ارض الواقع.
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