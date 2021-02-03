أحمد موسى يوضح سبب حادث قطار أسيوط.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حادث تصادم وقع بين قطار وسيارة نقل على مزلقان بإحدى قري مركز القوصية بأسيوط.





وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «حصل حادثة و3 ماتوا .. وربنا ستر إن العدد مش كتير».





وأشار: «الحادث نتيجة عدم المسئولية .. السائق غير ملتزم وغير مسئول لأنه عرض حياة الآخرين للخطر»، موضحا: «سائق السيارة عدي من مكان غير مخصص للعبور».





وتابع: «أحد السائقين قرر يعبر من مكان غير مجهز ما تسبب في الحادث»، مؤكدا: «هناك إهمال من سائق السيارة.. والحادثة دي بتتكرر كتير جدا بسبب الإهمال والكسل».



