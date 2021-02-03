فحص 8412 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن فحص 8412 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة ، خلال شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات السيد رئيس الجمهورية ، عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، والتي تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا .





وأوضح الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 8412 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يناير الماضي، لافتًا إلي انه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع ، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل .





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