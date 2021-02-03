فحص 8412 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن فحص 8412 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة ، خلال شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات السيد رئيس الجمهورية ، عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، والتي تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا .
وأوضح الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 8412 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يناير الماضي، لافتًا إلي انه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع ، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، مشيرًا إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل .
وفي سياق متصل ، هنأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا ، وذلك لنجاحه في إجراء أول عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة ، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار. حيث تعتبر اول مستشفى رمد في الصعيد تبدأ في عمليات زراعة القرنية .
وجه المحافظ، الشكر والتحية لجميع الأطباء، والتمريض، والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام، وللفريق الطبي الذي أجري تلك الجراحة بشكل خاص، في ظل تحدي مواجهة فيروس كورونا المستجد، مما يشير الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير الدولة لكافة المستلزمات والمباني التي تسهم بشكل فعال لتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.
من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر ٤١ سنة، حيث كان يعاني من سحابة مركزية بالقرنية اليمني، وتم عمل زراعة قرنية كاملة له، حيث ضم الفريق الطبي الذي أجري العملية الاستاذ دكتور احمد محمد عبد الحميد، والدكتور ارساني مقار نجيب، ودكتور تخدير مدحت صموئيل وطاقم التمريض، الممرضة خضرة عبد النبي محمد، وعبير صلاح إسماعيل، وحفصة عبد النعيم مكرم.