أول تحرك برلماني بعد حادث قطار أسيوط

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل، بشأن حادث تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط بسيارة نصف نقل محملة "ونش"، وما نتج عنه من ضحايا.





وطالب النائب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ومعرفة أوجه الخلل، وكذلك محاسبة المتسبيين فيها، لاسيما وأن ذلك يعد استمرارا لإزهاق أرواح الأبرياء بسبب حوادث القطارات مما لا يمكن السكوت عنه.





وشدد زين الدين، على ضرورة انتداب لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للمعانية، وتوقيع أقصى العقوبة على المقصرين والمهملين في هذا الملف.



