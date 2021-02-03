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برلمان

أول تحرك برلماني بعد حادث قطار أسيوط

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:55 م
حادث قطار أسيوط
حادث قطار أسيوط
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ماجدة بدوي
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير النقل، بشأن حادث تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط بسيارة نصف نقل محملة "ونش"، وما نتج عنه من ضحايا.

وطالب النائب بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة ومعرفة أوجه الخلل، وكذلك محاسبة المتسبيين فيها، لاسيما وأن ذلك يعد استمرارا لإزهاق أرواح الأبرياء بسبب حوادث القطارات مما لا يمكن السكوت عنه.

وشدد زين الدين، على ضرورة انتداب لجنة فنية من هيئة السكة الحديد للمعانية، وتوقيع أقصى العقوبة على المقصرين والمهملين في هذا الملف.

ودعا عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أهمية أن تسرع هيئة السكة الحديد في تحويل المزلقانات للعمل إلكترونيا، مشيرا إلى أن المزلقانات أصبحت خطرا يهدد حياة المصريين في الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية.
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