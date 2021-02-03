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توك شو

الأبحاث الإكلنيكية بواشنطن توجه رسالة مهمة للمصريين عن كورونا..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:59 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أشرف الفقى أستاذ الأبحاث الإكلنيكية والمناعة بواشنطن، إنه يطالب المواطنين بالحصول على أى نوع من لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن تم التوصل لـ 7 لقاحات لـ كورونا.

وأضاف الفقى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن كل دول العالم تبنت سياسات صحية لتطعيم شعوبها ضد الأمراض الفيروسية.

ولفت، إلى أن شركات اللقاحات تحتاج لقوة إنتاجية كبيرة لمواجهة الطلب العالمي، أنه لابد من التوزيع العادل للقاحات على كل دول العالم، واكد أن مصر اختارت اللقاح المناسب لـ مواطنيها.  

وأشار إلى أن الجميع فى مصر عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الكمامة و التباعد و غسل اليد باستمرار.   
 
وأوضح، أنه ينصح المصريين بالالتزام بالكمامة حتى نهاية هذا العالم، وذلك لتجنب الإصابة بفيروس كورونا حتى لو تم التطعيم بـ لقاح كورونا.

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