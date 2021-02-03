أستاذ مناعة: لا يوجد لقاح فى العالم يقى من الإصابة بكورونا

علق الدكتور أشرف الفقى أستاذ الأبحاث الإكلنيكية و المناعة بواشنطن، على كفاءة لقاحات كورونا، وأكد أن بعض الأبحاث أكدت أن كفاءة اللقاح ستستمر بعد الجرعة الأولى إلى ثلاث أشهر.





وأضاف أشرف الفقى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن السلطات الطبية فى أمريكا تؤكدة ضرورة التطعيم بالجرعة الثانية من لقاحي فايزر و مودرنا فى الموعد.





ولفت، إلى أن سلالات جديدة من كورونا ظهرت فى بريطانيا و البرازيل و جنوب إفريقيا، وأن شركة مودرنا تحدثت عن جرعة ثالثة من اللقاح لمقاومة السلالات الجديدة لفيروس كورونا فى بريطانيا و البرازيل و جنوب إفريقيا.





وأشار إلى أن هناك حوالى مليون حالة أصيبت بفيروس كورونا فى جنوب إفريقيا و الوضع حرج جدًا، وأن الشركات المنتج لـ لقاحات فيروس كورونا لا بد أن تعمل بشكل سريع لمواجهة تحورات فيروس كورونا المستجد.





وكشف أن هيئة الدواء الأمريكية تدرس الوضع الحالى لفيروس كورونا و تحوراته و اللقاحات و الحاجة لجرعة ثالثة.





وتابع: لا يوجد لقاح فى العالم يقى من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100 %، ولكن عندما يحصل المواطن على اللقاح سيحصل على مناعة عالية، ولكن يكون هناك مضاعفة للأعراض.





وكشف أن اللقاحات تساعد على عدم تدهور الحالة الصحية، ولذلك ننصح الجميع بتناول أى نوع من لقاحات كورونا.



