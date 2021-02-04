سعر الدولار اليوم الخميس 4 فبراير 2021

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم الخميس 4 فبراير 2021، استقرارا على تراجع أمس الطفيف، مسجلًا 15.676 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي.





أعلى سعر للدولار في السوق المصرية

عرض 24 بنكا عاملا بالسوق المحلية سعر صرف الورقة الخضراء أمام الجنيه عند أعلى مستوى في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بقيمة 15.68 جنيه للشراء.





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والبنوك هي: كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي الدولي، وأبوظبي التجاري، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، والتعمير والإسكان، و الأهلي المتحد، و HSBC، و QNB.





سعر الدولار في بنك مصر

تداول بسعر الدولار في بنك مصر في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.









سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، في مستهل التعاملات اليوم مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وليكون بذلك أقل سعر للدولار في السوق المصرية.





سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

أختتم تداول بنك QNB الأهلي، سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.





سعر الدولار في بنك البنك المصري الخليجي

قام البنك المصري الخليجي، بعرض سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.





سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وفي بنك الإمارات دبي الوطني، بلغ سعر الدولار في بداية التعاملات مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.





سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي الكويتي، 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.





سعر الدولار في المصرف المتحد

تداول سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 للبيع.





سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

اختتمت العملة الأمريكية تعاملاتها أمام الجنيه، اليوم، عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.





سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه -الذي يتم التداول به في المؤسسات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية- في ختام تعاملات أمس، مستوى 15.663 جنيه للشراء و15.795 جنيه للبيع، مقابل 15.663 جنيه للشراء و15.794 جنيه للبيع أول أمس الإثنين.





وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية بالبنوك نحو 1.25 مليار دولار خلال آخر أشهر العام المنقضي، لتسجل نحو 17.149 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.897 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه، كما صعدت الودائع الأجنبية بالبنوك بقيمة 147.9 مليون دولار، خلال 2020، لتصل إلى مستوى 41.108 مليار دولار.