بدون مسكنات.. 6 حيل سريعة تخلصك من ألم الأسنان في لمح البصر

حيل سريعة يمكن أن تساعد على علاج ألم الأسنان بسرعة مذهلة فهى تعطيك راحة فورية لآلام الأسنان إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد.





1. ماء مالح دافئ

الملح مطهر طبيعي . اخلطي الملح في ماء فاتر واشطف فمك به. هذا يعطي راحة فورية . يقترح الأطباء عادة هذا العلاج كخطوة إسعافات أولية. يحتاج المرء لشطف فمه لبضع دقائق وتكرار العملية 4-5 مرات في اليوم. هذا العلاج ليس سهلًا فحسب ، بل إنه فعال أيضًا.





2. معجون صودا الخبز





إضافة صودا الخبز إلى معجون الأسنان من شأنه أن يخفف الألم في غضون دقائق قليلة.





3 . خلاصة الفانيليا





اسكب بضع قطرات من خلاصة الفانيليا على قطعة قطن واتركها على السن المؤلم لمدة 15 دقيقة . استرخ لبضع دقائق وستدرك أن الألم يتناقص تدريجيًا.



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4 . أكياس الشاي



وضع كيس الشاي مباشرة على الأسنان المؤلمة يقلل الألم إلى حد كبير . يساعد حمض التانيك الموجود داخل الشاي في تقليل الالتهاب و ألم الأسنان





5. القرنفل



يمكن أيضًا استخدام زيت القرنفل على الأسنان فى تقليل ألم الأسنان





6. . نعناع

يوصى عادةً باستخدام النعناع لعلاج التهاب الحلق. فهو لا يمنحك راحة فورية من الألم فحسب ، بل إن رائحته اللطيفة تجعلك تنسى المشاكل التي تصاحب ألم ضرس العقل.



