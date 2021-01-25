في هذه الحالات يكون الذهاب لطبيب الأسنان أمرا بغاية الضرورة

يعاني الكثيرون من آلام في الأسنان خاصة خلال فصل الشتاء، ويستسهل كثيرون علاج هذه الآلام باستخدام أدوية لا تتطلب روشتة لتسكين الألم ولكن فى بعض الحالات يجب الاتصال بالطبيب في أقرب وقت.





ووفقا لما ذكره موقع " webmd" يجب عليك الاتصال بطبيبك أو طبيب الأسنان بشأن وجع الأسنان عندما لا يتم تخفيف الألم عن طريق الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو تشعر بألم شديد بعد خلع السن ؛ قد يحدث هذا في اليوم الثاني أو الثالث بعد قلع الأسنان.





يحدث هذا نتيجة سقوط الجلطة وكشف العظام حتى تجلط جديد وتغطية العظم المكشوف. تُعرف الحالة باسم التهاب العظم السنخي أو " متلازمة السنخ الجاف " إذا قمت بتطوير هذه الحالة ، يجب أن ترى طبيب الأسنان في غضون 24 ساعة.





يترافق الألم مع تورم اللثة أو الوجه، أو وجود إفرازات حول السن ؛ الحمى هي علامة مهمة على الإصابة بأمراض الأسنان. تسوس الأسنان البسيط (تسوس الأسنان) لا يسبب الحمى.





قد تشير هذه العلامات إلى وجود عدوى تحيط بالسن أو اللثة أو عظم الفك (الفك السفلي). قد تشير الحمى والتورم إلى وجود خراج . قد تتطلب خراجات الأسنان مضادات حيوية وفتح جراحي (تصريف) للخراج. عندما يُنصح بإجراء هذا الإجراء داخل السن (التصريف اللبي) ، يتم إجراء علاج "قناة الجذر" .





تحدث الأسنان المكسورة أو المكسورة من الإصابة ؛ ما لم تكن مرتبطة بإصابات أكثر خطورة ، يجب الاتصال بطبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن، يعتبر ابتلاع الأسنان وفقدان الأسنان الدائم من حالات الطوارئ السنية، يتم التعامل مع فقدان الأسنان بسبب الإصابة (الفقد الرضحي) بشكل مختلف في الأطفال الذين فقدوا أسنانهم الأولية عن الأطفال الأكبر سنًا والبالغين المصابين بإصابة أسنانهم الثانوية - أو الدائمة.

إذا تم خلع أسنان الطفل الدائمة (للبالغين) تمامًا ، فحاول شطفها برفق وإعادة زرعها في أسرع وقت ممكن واطلب العناية بالأسنان . إذا لم تتمكن من إعادته إلى مكانه في كمية صغيرة من الحليب أو حتى الماء واطلب العناية بالأسنان.





الألم موجود في زاوية الفك. إذا شعرت بألم في كل مرة تفتح فيها فمك على نطاق واسع ، فمن المحتمل أن يكون المفصل الصدغي الفكي (TMJ) مصابًا أو ملتهبًا. يمكن أن يحدث هذا من الإصابة أو بمجرد محاولة تناول شيء كبير جدًا. قد يكون طبيب أسنانك قادرًا على اقتراح حلول لهذه المشكلة.





ضروس العقل تسبب الألم. عندما تدخل ضروس العقل (الأضراس الثالثة) في الفم - أو تنفجر - فإنها تسبب التهاب اللثة حول الجزء المرئي من التاج. قد تصاب اللثة التي تعلو التاج بالعدوى. السن الأكثر إصابة هو الضرس السفلي. قد يمتد الألم إلى الفك والأذن. قد يكون هناك تورم في المنطقة المصابة بحيث لا يمكن إغلاق الفك بشكل صحيح. في الحالات الشديدة ، قد يؤدي ألم الحلق وقاع الفم إلى صعوبة البلع.

قد يشير أي تاريخ من الصدمات أو آلام الصدر أو أمراض القلب أو الطفح الجلدي إلى أسباب أخرى للألم غير سبب الأسنان البحت. تشير هذه الأعراض المصحوبة بألم في الأسنان أو الفك إلى أنه يجب عليك زيارة طبيبك أو قسم الطوارئ في المستشفى.





ارتفاع في درجة الحرارة أو قشعريرة: قد يشير هذا إلى انتشار عدوى قد تتطلب أكثر من المضادات الحيوية عن طريق الفم.

إصابة حديثة في الرأس أو الوجه: إذا كنت تعاني من صداع أو دوار أو غثيان أو قيء أو أعراض أخرى تقلقك بعد إصابة وجهك أو فمك ، فقد تتعرض لإصابة أكثر خطورة بالإضافة إلى إصابة أسنانك.





طفح جلدي في الوجه مصحوب بألم في الأسنان: قد تتحسن هذه الحالة مع الأدوية . يجب أن يكون الطبيب قادرًا على تحديد ما هو مناسب.

أي ألم في الفك يصاحبه ألم في الصدر : على الرغم من أن ألم الفك هو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض الأسنان ، إلا أنه أحيانًا يكون الألم من مناطق أخرى. قد يعاني الأشخاص المصابون بأمراض القلب ، وخاصة الأشخاص الذين وضعوا دعامات أو مرضى السكري أو الذين خضعوا لجراحة في القلب ، من ألم الفك كعرض من أعراض النوبة القلبية أو الذبحة الصدرية . إذا كان ألم فكك أو أسنانك مصحوبًا بدوار أو تعرق أو ضيق في التنفس ، يجب أن ترى الطبيب.



