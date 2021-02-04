ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس الإنسان.. لميس سلامة تكشف استجابة سريعة من السيسي لحالة مرضية عرضتها قناة صدى البلد

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:47 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
Advertisements
هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن برنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى الذى يعرض على قناة صدى البلد استعرض حالة مرضية، مشيرة إلى أنه وفى لفتة إنسانية سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعلاجها.

وأضافت "لميس" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحالة المرضية التى استعرضها البرنامج هو المواطن أحمد صرصار الذى يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة.

وتابعت أن المواطن له حالة مرضية نادرة وهى وجود وحمة دموية فى خده الأيسر والتى تسببت فى ورم كبير يسببله نزيف، لافتة إلى أنه عانى من ذلك المرض لأكثر من 11 عاما.

وأكدت أن المواطن حاول أن يزور العديد من المستشفيات ولكن العلاج كان ثمنه باهظ ولم يستطيع تحمل نفقاته.

وأشارت إلى أن الرئيس استجاب سريعا للحالة أمر بعلاجه، متابعة أنه سيقوم بالعملية خارج مصر وفقا لما ذكره الأطباء.
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عروسة في الجنة.. صدى البلد في منزل الطفلة ميرا: عانت من ثقب في القلب منذ ولادتها.. فيديو

سيدة السمنة بالمنوفية: ربنا يخلي السيسي ويستره دنيا وأخره

السيسي أمر بعلاجها.. سيدة تعاني من السمنة المفرطة: مليون شكرا يا ريس

بالأغاني التراثية والحنة.. صباح البلد يستعرض مظاهر الاحتفال بالأفراح الفلسطينية

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية ..خبرة الأهلي تصطدم بطموحات الدحيل في قمة عربية مثيرة

خلف الكواليس.. مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

دعاء في جوف الليل.. اللهم يا كاشف الكرب نعوذ بك من الفقر والمرض

أنا أهلاوي.. أحمد مجاهد يكشف ما حدث لتخفيف عقوبة محمد الشناوي مع الأهلي.. فيديو

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

Advertisements

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

وزيرا السياحة والآثار والصحة يلقيان بيانهما أمام البرلمان حول تنفيذ برنامج الحكومة .. اليوم

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

تعرضت لهجوم شرس .. ممثلة شهيرة تعلن رغبتها في الإنجاب بدون زواج

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

زوج رانيا فريد شوقي يفاجئها بمناسبة نجاح شخصية تباهي

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك