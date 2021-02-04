الرئيس الإنسان.. لميس سلامة تكشف استجابة سريعة من السيسي لحالة مرضية عرضتها قناة صدى البلد





وأضافت "لميس" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحالة المرضية التى استعرضها البرنامج هو المواطن أحمد صرصار الذى يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة.





وتابعت أن المواطن له حالة مرضية نادرة وهى وجود وحمة دموية فى خده الأيسر والتى تسببت فى ورم كبير يسببله نزيف، لافتة إلى أنه عانى من ذلك المرض لأكثر من 11 عاما.





وأكدت أن المواطن حاول أن يزور العديد من المستشفيات ولكن العلاج كان ثمنه باهظ ولم يستطيع تحمل نفقاته.





وأشارت إلى أن الرئيس استجاب سريعا للحالة أمر بعلاجه، متابعة أنه سيقوم بالعملية خارج مصر وفقا لما ذكره الأطباء.

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن برنامج صالة التحرير تقديم الإعلامية عزة مصطفى الذى يعرض على قناة صدى البلد استعرض حالة مرضية، مشيرة إلى أنه وفى لفتة إنسانية سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بعلاجها.