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رياضة

توتنهام يصطدم بـ تشيلسي في مواجهة قوية بـ الدوري الإنجليزي

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:19 ص
توتنهام ضد تشيلسي
توتنهام ضد تشيلسي
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محمد السعيد
يستضيف فريق توتنهام نظيره تشيلسي اليوم، الخميس، في تمام العاشرة مساء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمام برايتون بهدف دون رد في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح تشيلسي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي ، والاقتراب من المربع الذهبي.

كان تشيلسي حقق الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتولى توماس توخيل قيادة فريق تشيلسي مؤخرا خلفا لـ فرانك لامبارد، الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ويحتل فريق توتنهام المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.
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