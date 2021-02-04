مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم ببني سويف

لقى شخص مصرعة وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم سيارة ملاكى بالقرب من مديرية الصحة بمدينة بنى سويف .









وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى ووقوع وفيات ومصابين

وعلى الفور دفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى هشام محمد فؤاد، مقيم مدينة بني سويف، جثة هامدة وتم إيداعه مشرحة المستشفى.



