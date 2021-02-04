لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

من خلال فيديو عبر تطبيق «تيك توك» حيث لاحظت سلوك غير عادي ومخيف في الأسابيع القليلة الماضية . شاركت امرأة لحظات مرعبة مرت بها في موقف سيارات أمام أحد المتاجر





رسالة غريبة مكتوبة أعلى صندوق السيارة تحمل الرقم "1" والحرف "F". وحذرت السيدة السائقيين لسيارتهم من حيلة جديدة للخطف تعتمد على بث الرعب في نفس قائد السيارة، حيث عثرت على





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية حذر زملاء هايلي ويست، من الولايات المتحدة من أنها يمكن أن تكون هدفًا؛ لأن الحروف تعني أنثى واحدة موضحةً أن الرجل كان يسير بالقرب منها محدقًا بها و يصرخ في وجهها ويتبعها أينما ذهبت بينما كانت تمشي.





وأضافت هايلي أن الرجل كان يردد العديد من الجمل، أبرزها: « مرحبًا ما اسمك؟، تعال وتفقدي سيارتي، إنها جميلة، هل تعجبك -كما لو كانت سيارتي!-، وعلى الرغم من أنني لم أتفاعل مع ذلك إلا أنه يدرك ما يفعل».





ذهبت السيدة إلى متجر في الشارع طلبًا للمساعدة بدلًا من ركوب سيارتها، وبعد فترة تأكدت من عدم وجود الرجل وعادت إلى سيارتها، لكن عندما وصلت إلى هناك، لاحظت شيئًا غريبًا في مقدمة سيارتها، وهي زجاجة ماء.





ونصحت المرأة الناس من خلال الفيديو: «إذا شعرت بالتهديد الشديد من قبل شخص يزعجك، فلا تذهب إلى المنزل، وإنما قود سيارتك مباشرة إلى مركز الشرطة أو متجر هياكل السيارات لفحصها بحثًا عن أجهزة تعقب GPS».





كن دائمًا على دراية بمحيطك، واحتفظ برذاذ الفلفل أو الجهاز الوقائي للبقاء آمنًا». واختتمت السيدة: «يمكن وضع أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الجزء السفلي من سيارتك، ويمكنها الكشف عن موقعك لفترة معينة من الوقت؛







