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منوعات

الغيرة القاتلة.. بـ 23 طعنة رجل يقتل حبيبته السابقة لخروجها مع رجل آخر

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
دفعت الغيرة الشديدة رجلًا إلى ارتكاب جريمة قتل في حق  حبيبته، فهو لم يستطع  رؤية حبيبته السابقة تواعد شخص آخر على تطبيق المواعدة الغرامية  "تندر"، فطعنها حتى الموت.

قتلت "كريستينا أورتيز لوزانو"، العاملة في خط الرحلات البحرية ، البالغة من العمر 28 عامًا، في هجوم "مسعور" بعد أن أعقبها حبيبها السابق "عبد العزيز اليشوي أورزات."

وكانت كاميرا المراقبة التقطته وهو يختبئ في الظل، خارج حانة حيث ذهبت مع رجل التقت به على تطبيق المواعدة الشهير، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ثم تعقبهما عند عودتهما إلى منزلها قبل أن يتبعها في الداخل ويطعنها 23 مرة بسكين مطبخ بينما كان  حبيبها الجديد ينتظر في الخارج.

قالت المدعية العامة "كيري مايلين" لـ المحكمة إن "أورزات " 30 عامًا ، كان صديقًا سابقًا غيورًا في نوبة غضب شن هجومًا مسعورًا عليها، ببساطة لأنها خرجت مع رجل آخر.

علمت هيئة المحلفين أن كريستينا وأورزات التقيا في المدرسة في إسبانيا وكانا معًا لمدة 12 عامًا تقريبًا قبل أن تنهي كرستينا  علاقتها مع أورزات ، وهو من أصل مغربي ، عندما تم اعتقاله بسبب القيادة تحت تأثير الكحول في أغسطس 2019.

قالت السيدة مايلين إنها "لم تعد قادرة على التعامل مع تقلباته وسكره ولذلك انفصلت عنه ولكنه لم يتقبل الوضع وبات يضايقها باستمرار ويراقبها  حتى نفذ جريمة القتل".
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