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محافظات

شاهد.. لحظة اقتحام ونش لجرار قطار أسيوط ومقتل طاقمه

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:01 ص
اقتحام ونش لجرار
اقتحام ونش لجرار قطار أسيوط ومقتل طاقمه
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إيهاب عمر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو للحظة حادث اصطدام قطار بونش في مزلقان قرية فزارة بأسيوط والذي نتج عنه مصرع وإصابة 6 أشخاص من طاقم القطار.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تلقى إخطارا من هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بوقوع حادث أثناء مرور قطار 2010 القاهرة / أسوان على مزلقان فزاره المطور بين محطتي ديروط والقوصية عندما اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ونتج عنه وفاة 3 أشخاص في الحال وإصابة 3 آخرين.

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وأشار المحافظ انه فور الإبلاغ عن الحادث أصدر تعليماته بالمتابعة المستمرة للحادث والدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم تدعيمهم بـ 6 سيارات أخرى للمساعدة في نقل المصابين واستدعاء قوات الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

كما انتقل المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى موقع الحادث وتبين وفاة كلا من أيمن حسن 45 سنة قائد القطار ومحمد أحمد 43 سنة مساعد سائق القطار وأبو بكر أحمد 48 سنة مندوب مالي بالمنطقة الوسطى كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من محمد سلطان 40 سنة مقيم ديروط وعاطف رسمي 49 سنة وعبد الرحمن فوزي 40 سنة سائق السيارة الونش.

وتابع السكرتير المساعد نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي ونقل جثث المتوفيين بعد معاينة النيابة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي وتم تحرير المحضر اللازم وتم سحب العربة من أسفل جرار القطار وفصل القطار عن الجرار وسحب القطار إلى اتجاه ملوي وعودة حركة السكة الحديد إلى طبيعتها بالاتجاهين. 

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة للحادث بالتنسيق بين مركز إدارة الأزمات بالمحافظة والمنطقة الوسطى لسكك حديد مصر ومركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.

وقام محافظ أسيوط بزيارة مصابى حادث تصادم القطار للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم أوجه الرعاية لهم كما قدم واجب العزاء لأسر المتوفيين فى الحادث معلنًا تقديم أوجه المساعدة لهم داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها منذ قليل قائدى المركبات بكل أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

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