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أخبار العالم

أول تعليق من الحكومة اللبنانية بعد اغتيال معارض حزب الله

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:03 ص
أول تعليق من الحكومة
أول تعليق من الحكومة اللبنانية بعد مقتل الناشط والمعارض لحزب
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دعاء أبوهشيمة
علق وزير الداخلية اللبناني، العميد فهمي، على اغتيال الناشط والمعارض البارز لحزب الله، لقمان سليم، صباح اليوم الخميس، مؤكدا أن "ما حصل جريمة مروعة ومدانة"

وقد أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوى الأمن اللبناني عثرت على الناشط لقمان سليم مقتولًا برصاصتين في رأسه داخل سيارته في محافظة النبطية جنوبي البلاد، ويأني ذلك بعد ساعات من خبر اختفاءه حيث كان عائدًا من نيحا الجنوبية إلى منزله إلا أنه فُقد الاتصال به.

ووفقا لـ "لبنان 24"، أصدر حزب "تيار المستقبل"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بيانا أكد فيه مقتل الناشط ورأى فيه أن "اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم في احدى قرى الجنوب جريمة مدانة برسم الدولة والقوى المحلية المعنية بامن القرى الجنوبية. 

واستنكر البيان "بأشد عبارات الاستنكار هذه الجريمة النكراء"، وحذر من "مخاطر العودة الى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين". ودعا الحزب الجهات المختصة الامنية والقضائية الشرعية في لبنان على العمل على كشف حقيقة اعتيال لقمان سليم بأسرع وقت.

وبحسب قناة "العربية"، كان اختفاء الناشط والكاتب الشيعي المعارض بشكل قوي لحزب الله قد أثار ضجة في لبنان، حيث فُقد الاتصال به منذ الثامنة مساء أمس الأربعاء خلال زيارته لمنزل صديقه في إحدى القرى جنوبي لبنان، حيث يتمتع حزب الله بسطوة كبيرة.

ورجح أصدقاء الناقد الشرس لحزب الله وقوع عملية خطف، أما العائلة فوجهت اليوم الخميس نداء استغاثة لأي شخص يعرف عنه شيئا.

ويأتى ذلك بعد أن نشرت رشا سليم على حسابها على فيسبوك وتويتر نبأ فقدان الاتصال بشقيقها بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا قضاء صور. وكتبت في تغريدة فجر الخميس إن شقيقها لا يجيب على هاتفه منذ مساء أمس. وقد وجد الهاتف في خراج بلدة صريفا، مرميا في إحدى الحقول على طريق فرعي.

وهذا ما دفع عائلته والمقربين من إلى ترجيح حصول عملية خطف تعرض لها الباحث والناشط والمعروف بمواقفه الاعتراضية ضد حزب الله.

يذكر أن سليم لطالما انتقد حزب الله وسلاحه، معتبرا أن أجنداته خارجية، تقدم مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وما فتئ يعتبر أن الحزب يمارس سلطة القمع والرقابة على عقول مناصريه.
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