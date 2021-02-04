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ديني

الأزهر: السماح لطلاب المنازل بالمعاهد مستنفذي الرسوب بسنة ثالثة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:10 ص
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
وافق الأزهر الشريف، على منح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية مستنفذي الرسوب بنظام المنازل بالدخول للدراسة عام ثالث.

ونص قرار الأزهر الشريف، على ان يكون هذا العام الثالث هو أخر فرصة لهؤلاء الطلاب الذين يدرسون بنظام المنازل في المعاهد الأزهرية.

ويسمح للطالب الأزهري بمرتين رسوب في عامين فقط، سواء للطالب العادي أو بنظام المنازل، وسمح لطلاب المنازل بمرة ثالثة شرط أن تكون هي الفرصة الأخيرة لهم.

استعدادات المعاهد الأزهرية لامتحانات الفصل الأول
كشف الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن أخر أخبار الدراسة والتعليم عن بعد واستعدادات المعاهد للامتحانات للفصل الدراسي الأول.

وقال عباس، لصدى البلد، إنه تم أول لقاء أون لاين مع رؤساء المناطق بعدما كانت تعقد هذه اللقاءات في مشيخة الأزهر ، مشددا على أن كل المناطق لديها القدرة على التواصل مع الطلاب، وتم التركيز على متابعة التعلم عن بعد وإعداد الطلاب الذين يدخلون على غرف المراجعة.

وأكد رئيس قطاع المعاهد، على حصر الكتب الموجودة في المخازن وحصر احتياجات المناطق من كافة انواعها سواء مقاعد او اثاثات او كواشف للحرارة والمعادن، منوها أن كل الكتب تسليمها للطلبة وكتب الفصل الثاني جاهزة للتسليم أيضا.

ونبه على ضرورة رصد مدي فعاليات التعليم عن بعد في المعاهد ومعرفة الطلاب المتابعين والمتخلفين عن المتابعة عبر التواصل الأُون لاين والتواصل مع أولياء أمور بهذا الشأن، وخلو جميع أفنية المعاهد من المشغولات وخاصة السيارات والكهنة وخلافه.

وشدد على ضرورة تسجيل تناوب العاملين بالمعاهد والإدارات بكشوف معتمدة، وعدم توقيع من حصل علي أجازة استثنائية بدفاتر الحضور والانصراف ولا يقطع اجازته الا بطريقة رسمية.

 وكشف عباس، جميع المعاهد والادارات بعمل حصر بقيمة طوابع البريد والدمغات الموجودة في ملفات الطلاب وارسالها الي المنطقة علي وجه السرعة.

وكذلك تجهيز احصاء بآخر موقف لسداد المصروفات وعدد من تم إعفاءه من السداد وسبب الاعفاء مع توريد رسوم صندوق الشهداء بمبلغ خمسة جنيهات عن كل طالب بكافة المراحل، وشدد علي الانتهاء من توزيع أدوات التعقيم علي الادارات والمعاهد.
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