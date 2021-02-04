ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حرقه بالنار.. قهوجى يعتدي جنسيا على طفل ووالد المجني عليه يعذبه لاستسلامه

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:30 ص
قهوجى يعتدي جنسيا
قهوجى يعتدي جنسيا على طفل
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على قهوجي بتهمة هتك عرض طفل بالقوة داخل أحد الحدائق بأكتوبر كما تم ضبط والد الطفل المجني عليه، لاتهامه بحرق مؤخرة نجله، كنوع من العقاب بسبب عدم مقاومة المتهم.


 وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء رجب عبدالعال، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.


بدأت الواقعة بتلقي قسم ثان أكتوبر، بلاغا من مبيض محارة، اتهم قهوجي، 13 سنة، بهتك عرض نجله البالغ من العمر 6 سنوات، داخل حديقة بجوار المقهى الذي يعمل به، وتم إخطار اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والذي أمر بسرعة ضبط وإحضار القهوجي المتهم.


وتمكنت الشرطة من القبض على القهوجي المتهم، والذي اعترف بهتك عرض الطفل في حديقة بجوار المقهى الذي يعمل به، مستغلا صغر سنه، وكثافة الأشجار داخل الحديقة.


وتبين من الكشف الطبي على الطفل المجني عليه، وجود آثار حرق بمؤخرته، وبمواجهة والده، اعترف بتعذيب نجله والتسبب في حرقه كنوع من العقاب، وقال الأب إنه كان يقصد معاقبة نجله بسبب عدم مقاومة المتهم بهتك عرضه أو الاستغاثة بالمارة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هتك عرض طفل.. تجديد حبس صاحب مقهى شعبي بالغردقة

استدرجه لاغتصابه.. كشف لغز مقتل طفل في الجيزة.. صور

الحقني يا بابا.. حكاية سائق توك توك هتك عرض طفل 9 سنوات في الجيزة

6 فبراير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض وخطف طفل الصف

المؤبد لمتهم بهتك عرض طفل بمركز سنورس بالفيوم

ترشيحاتنا

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

أول تعليق من الحكومة اللبنانية بعد اغتيال معارض حزب الله

المقاصة: علاقة إيهاب جلال معنا أكبر من الشرط الجزائي.. وهذه التفاصيل المالية لبيع مروان للزمالك

الكويت تحذر من قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة

لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

Advertisements

رسوم جديدة على التوك توك لتطوير النقل الذكى تصل لـ 300 جنيه.. تفاصيل

الأرصاد: منخفض جوي اليوم وأمطار على 34 منطقة بالجمهورية

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

ابرز تعديلاته 6 أشهر حبس و300 جنيه غرامة..البرلمان يناقش قانون المرور الأسبوع المقبل

مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

في ذكرى ميلاده.. قصة نهاية حياة عماد عبد الحليم المأساوية على الرصيف

لحظات مرعبة.. سيدة تحذر السائقين من حيلة جديدة للخطف

بسبب السيول.. المرور تغلق طريق فيران - أبو رديس أمام السيارات

الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات لرئيس الوزراء

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

أخبار الفن.. حقيقة تدهور حالة حورية فرغلى.. المذيع العراقى يفتح النار على رانيا يوسف.. ممثلة ترغب فى الإنجاب بدون زواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك