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حوادث

براءة سعد عمارة المتهم فى قضية غرفة عمليات رابعة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة المتهم سعد محمد عمارة في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة".


عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.


كانت النيابة وجهت للمتهم الاشتراك مع آخرين فى "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
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