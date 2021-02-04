ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مفيش ديمقراطية أحسن من كده.. رئيس النواب يغلق باب مناقشة بيان وزير السياحة

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:53 م
رئيس البرلمان المستشار
رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
"مفيش ديمقراطية احسن من كده" عبارة اطلقها المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس حينما مازح النواب عندما أراد أن يغلق باب المناقشة للتعقيب علي بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

وبدأ المشهد باقتراح رئيس المجلس إغلاق باب المناقشة والاكتفاء بما تم من تعليقات النواب بسبب زيادة عدد طالبي الكلمة في جلسة الاستماع لوزير السياحة.

بعض النواب رفض ذلك وحدث همهمات بالقاعة العامة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس: "كده ممتاز يبقي هنعقد للصبح وانا جاهز.. هناك طلبات للكلمة كثيرة لوزير السياحة"، إلا أن رئيس المجلس ورد له طلب موقع عليه اكثر من 30 نائبا بغلق باب المناقشة وهو ما عرضه علي القاعة العامة ووافق عليه المجلس، فعلق قائلا: مفيش ديمقراطية احسن من كده وتم اغلاق باب المناقشة ومنح الوزير الكلمة للتعليق علي تساؤلات وتعقيبات النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون مقدمات.. رئيس النواب يشرح قواعد الحديث في الجلسة العامة

حنفي جبالي: هناك سلطة مطلقة لرئيس النواب في إغلاق باب المناقشة

رئيس مجلس النواب يغلق باب المناقشة على بيان وزير التعليم العالي

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لوزيري التعليم والتعاون الدولي

رغم اعتراضات النواب.. جبالي يغلق باب التعقيب على بيان وزير التعليم

المحافظة على المظهر الحضاري.. رئيس البرلمان يعلن قواعد الحديث بالجلسة العامة

ترشيحاتنا

قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن انتخابات الكاف 2021

4000 سلالة لـ كورونا.. تطور خطير للفيروس يكشفه وزير بريطاني

المقاصة: علاقة إيهاب جلال معنا أكبر من الشرط الجزائي.. وهذه التفاصيل المالية لبيع مروان للزمالك

ننشر نص أمر إحالة 12 متهما في قضية خلية هشام عشماوي

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سلطة الزبادى.. وصفات متنوعة للمشاوي والمحاشي وأكلات الدايت

سوزوكي تطرح بالينو وسياز وفيتارا موديلات 2021 قريبا في مصر.. صور

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021