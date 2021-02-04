مفيش ديمقراطية أحسن من كده.. رئيس النواب يغلق باب مناقشة بيان وزير السياحة

"مفيش ديمقراطية احسن من كده" عبارة اطلقها المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس حينما مازح النواب عندما أراد أن يغلق باب المناقشة للتعقيب علي بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.





وبدأ المشهد باقتراح رئيس المجلس إغلاق باب المناقشة والاكتفاء بما تم من تعليقات النواب بسبب زيادة عدد طالبي الكلمة في جلسة الاستماع لوزير السياحة.



