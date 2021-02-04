مفيش ديمقراطية أحسن من كده.. رئيس النواب يغلق باب مناقشة بيان وزير السياحة

"مفيش ديمقراطية احسن من كده" عبارة اطلقها المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس حينما مازح النواب عندما أراد أن يغلق باب المناقشة للتعقيب علي بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.
وبدأ المشهد باقتراح رئيس المجلس إغلاق باب المناقشة والاكتفاء بما تم من تعليقات النواب بسبب زيادة عدد طالبي الكلمة في جلسة الاستماع لوزير السياحة.
بعض النواب رفض ذلك وحدث همهمات بالقاعة العامة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس: "كده ممتاز يبقي هنعقد للصبح وانا جاهز.. هناك طلبات للكلمة كثيرة لوزير السياحة"، إلا أن رئيس المجلس ورد له طلب موقع عليه اكثر من 30 نائبا بغلق باب المناقشة وهو ما عرضه علي القاعة العامة ووافق عليه المجلس، فعلق قائلا: مفيش ديمقراطية احسن من كده وتم اغلاق باب المناقشة ومنح الوزير الكلمة للتعليق علي تساؤلات وتعقيبات النواب.