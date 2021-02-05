صناعة القرار فى الأزمنة الحرجة: سلوك الدولة الصغيرة

يمكن تعريف سلوك الدولة الصغيرة على أنها "الدولة التي تفهم أن لها بقدرات وطنية محدودة والطريقة التي تستخدم بها هذه القدرات في تحقيق أهداف سياستها الخارجية، مع المقارنة بين قدراتها وإمكانيات الدول الأخرى.





يجب أن يُنظر إليها على أنها دولة صغيرة من قبل قادتها وقادة الدول الأخرى في النظام الدولي" . هذا وقد شهدت نهاية الحرب الباردة في أوائل التسعينيات تحولًا جوهريًا في هيكل النظام الدولي من النظام ثنائي القطب إلى النظام أحادي القطب، وشهدت أيضًا تحولًا جذريًا في قضاياها وأدواتها التي تؤثر على السياسة الخارجية للدول. نتيجة لذلك، تحول مفهوم القوة من الأبعاد المادية إلى الأبعاد غير المادية، وتأثرت السياسات الخارجية للدول الصغيرة او التى تريد ان تتعامل انها صغيره بهذا التحول. على وجه الخصوص.





زاد عدد الدول الصغيرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991. وقد تبنت هذه الدول سياسة خارجية فعالة باستخدام أبعاد غير مادية بطريقة تتعارض مع نظرية الواقعية في العلاقات الدولية. وفقًا لهذه النظرية ، لا تستطيع الدول الصغيرة صياغة سياسة خارج حدودها لأنها لا تمتلك القوة المادية ، وخاصة القوة العسكرية. لذلك ، ترى نظرية الواقعية أن أفضل سلوك للدول الصغيرة هو أن تكون دولًا تابعة للقوى العظمى.





وقد أدى ذلك إلى عدم كفاية الدراسات في مجال العلاقات الدولية حول السياسات الخارجية للدول النامية الصغيرة. تناول باحثو العلاقات الدولية فقط تأثير تحولات البيئة الدولية على السلوك الخارجي للدول الصغيرة وتجاهلوا دراسات السلوك الخارجي للدول الصغيرة فى حد ذاته. كان يعتقد أن دراسات الدول الصغيرة غير مجدية قبل نهاية الحرب الباردة لأن سياسات هذه الدول غير فعالة. بالإضافة إلى ذلك ، لم تظهر أبعاد القوة غير المادية بعد. سمحت هذه الأبعاد للدول الصغيرة جزئيًا بلعب دور رئيسي خارج حدودها وترك مجال لتأثير المحددات الداخلية .





الأدبيات النظرية التي تناولت هذا الموضوع تنقسم إلى ثلاث مجموعات ، سيتم تناولها في القسم التالي: 1- تناولت المجموعة الأولى الأبعاد النظرية للسلوك الأجنبي للدول الصغيرة. تنقسم دراسات هذه المجموعة إلى قسمين. الأول تناول تأثير العوامل الداخلية على السلوك الخارجي للدول الصغيرة دون تحديد العوامل الداخلية الأكثر تأثيرًا. على سبيل المثال ، أشارت دراسة جيورجي جافاليا بعنوان "التفكير خارج الكتلة: شرح السياسات الخارجية للدول الصغيرة" إلى أن الأفكار تؤثر على عملية صنع السياسة الخارجية للدول الصغيرة .





خلصت دراسة ميريام فينديوس إلمان بعنوان "السياسات الخارجية للدول الصغيرة: تحدي الواقعية الجديدة في فنائها الخلفي" إلى أن السياسة الخارجية للدول الصغيرة لها مصادرها في السياسات المحلية. خلصت دراسة بيتر ر. باهر بعنوان "الدول الصغيرة: أداة للتحليلات" إلى أن الحجم المقصود للدولة هو حجم القوة وليس المساحة. أما القسم الثاني فيتضمن دراسة تركز على تأثير البيئة الدولية على السلوك الخارجي للدول الصغيرة.





على سبيل المثال ، خلصت دراسة مايكل هاندل بعنوان "الدولة الضعيفة في النظام الدولي" إلى أن العامل الدولي هو العامل الأكثر تأثيرًا في السلوك الداخلي للدول الصغيرة. أشارت دراسة جين إيه كيه هاي بعنوان "الدول الصغيرة في السياسة العالمية: شرح سلوك السياسة الخارجية" إلى أن الدول الصغيرة ضعيفة وغير فعالة في السياسة الدولية والنظام الدولي.









2- تتناول المجموعة الثانية من الأدبيات تحليل السلوك الخارجي لبعض الدول الصغيرة في بعض الدول الغربية. على سبيل المثال ، خلصت دراسة مصدرها جون روجرز بعنوان "السياسة الخارجية للدول الصغيرة: السويد وأزمة الموصل ، 1924-1925" إلى أن قرارات صانعي السياسة الخارجية للدول الصغيرة لا تتأثر بالنظام الدولي فحسب ، بل تتأثر أيضًا العوامل الداخلية . أشارت دراسة روبرت لويس روثستين بعنوان "التحالف والدول الصغيرة" إلى أن الدول الصغيرة تلجأ إلى التحالفات التي تؤثر على سياساتها الخارجية. خلصت دراسة دانا ماري موريس بعنوان "العلاقات الكاريبية-الصينية: السياسة الخارجية والدول الصغيرة" إلى أن العامل الاقتصادي يؤثر على السلوك الأجنبي للدول الصغيرة .





3- المجموعة الثالثة تتناول دراسات تركز على الدول الصغيرة في العالم النامي. على سبيل المثال ، خلصت دراسة محمد شليبي بعنوان "السياسة الخارجية للدول الصغيرة: الأردن وعملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي (1979-1994)" إلى أن السياسات الخارجية لبعض الدول الصغيرة تعتمد على تكوين صورة إدراكية وعملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي. يتصرف كوسيط.





خلصت دراسة العاني بعنوان "السياسة الخارجية للدول الصغيرة: السياسة الخارجية لمملكة البحرين كدراسة حالة من 2003 إلى 2009" إلى أن الدول الصغيرة تصوغ سياستها الخارجية من خلال تقديم مساهمات سخية للمنظمات الإقليمية والدولية.





4- قام الباحثون الغربيون بتحليل السلوك الأجنبي للدول الصغيرة وفقًا لوجهة نظرهم السائدة حول الدول الصغيرة في الدول الغربية. لم تميز الدراسات بين الدول الصغيرة في الدول المتقدمة والنامية من حيث خصائصها ومدى تأثير العوامل الداخلية والخارجية على سياستها الخارجية. كما لم تذكر الدراسات عنصرين للقيادة والإدراك وتأثيرهما على السياسة الخارجية للدول الصغيرة. ووفقًا لذلك، يجب أن تسعى دراسة القوة الصغيرة إلى تقديم تفسيرات لكيفية تعارض البلدان النامية الصغيرة مع فرضيات المنظور التقليدي للدول الصغيرة. حيث بدأت الدول الصغيرة في صياغة سياسات خارجية فعالة وتحولت من دول غير فعالة إلى دول إقليمية فعالة من خلال عنصر الإدراك أو متغير القيادة، أو إطلاق مبادرات الوساطة، أو التغلب على بعض الملفات المؤجلة ، أو تقديم مساعدات اقتصادية كبيرة.





أدت هذه الأمور إلى سلوك خارجي فعال للدول الصغيرة. بسبب السلوك الخارجي المختلف للدول الصغيرة ، لم تتمكن النظرية الواقعية التقليدية من إعطاء تفسيرات لهذا الدور. يجادل بعض المحللين بأن هذه الدراسات لم تقدم تفسيرًا لتباين السلوك الخارجي للدول الصغيرة. وهذا يعني أن هذه الدراسات لم تقدم تعريفًا محددًا للدول الصغيرة وسلوك سياساتها الخارجية. لذلك، حللت دراسات في المرحلة الثالثة استراتيجيات الدول الصغيرة كمدخل لتطوير تعريف وتفسير السياسة الخارجية الفعالة لبعض الدول الصغيرة في تلك المرحلة.





وممكن تحديد مفهوم الدول الصغيرة وفق المعايير التالية:

1- معيار متغير القدرات : ويركز على القدرات الوطنية في تصنيف الوحدات الدولية من حيث العلاقة بين حيازة وترتيب القوة في النظام الدولي. في هذا السياق ، يعتقد مورغنثاو أن السياسة الدولية هي صراع على السلطة Morgenthau ، .صنف مورغنثاو سلوك الدول ، في ضوء مفهوم القوة ، إلى ثلاث فئات. أولًا ، الدول التي تسعى لامتلاك القوة من خلال تبني سياسات تدعم الوضع الراهن. ثانيًا ، الدول التي تسعى إلى تحسين موقعها في التسلسل الهرمي الدولي من خلال زيادة التوسع الخارجي. ثالثًا ، الدول التي ترضى عن معدل قوتها ولا تهتم بتعزيز قوتها. هذه الدول تقوم بمراجعه دوريه لقوتها حسب وضعها الدولي. يعتقد Organski أ أن متغير القوة هو المتغير الرئيسي في التأثير على السياسة الدولية. وفقًا لأورجانسكي لا تؤثر الدول الصغيرة على الوحدات الدولية الأخرى في النظام الدولي.





2- معيار متغير الإدراك : يركز هذا المعيار على متغير الإدراك في تصنيف الوحدات الدولية ، سواء كان تصور صانع القرار للقدرات الوطنية لدولته وترتيبها في النظام الدولي ، أو تصور الوحدات الدولية الأخرى لتصنيف الدولة على المستوى الدولي. النظام. وبحسب جان أ.كيه ، فإن "صغر الدولة يقوم على تصور قادتها لدور الدولة في التسلسل الهرمي الدولي . يتفق كوهان وجان على أن الدولة الصغيرة هي الدولة التي يدرك قادتها أنهم لا يستطيعون التأثير بشكل فردي أو جماعي على النظام الدولي. ويمكن الدول من حيث تأثيرها على النظام الدولي إلى أربع فئات. أولًا ، الدول غير المؤثرة في النظام الدولي. يدرك قادة هذه الدول أن دولهم غير قادرة على التأثير على النظام الدولي. وبالتالي ، فإنهم يعدلون سياستهم الخارجية وفقًا لسياسات واستراتيجيات النظام الدولي. ثانيًا ، الدول المؤثرة في النظام الدولي. يدرك قادة هذه الدول أن دولهم تؤثر على النظام الدولي من خلال الانضمام إلى تحالفات إقليمية ودولية وليس بفعلهم أحادي الجانب. ثالثًا ، الدول التي لها تأثير على النظام الدولي. يدرك قادة مثل هذه الدول أن دولهم ليس لديها القدرة على السيطرة على النظام الدولي ، على الرغم من أنها لا تستطيع التأثير إلا على طبيعة النظام الدولي من خلال الحركات الفردية أو الجماعية مثل الدول الكبرى. رابعا: الدول التي تحدد قواعد النظام الدولي. يدرك قادة هذه الدول أن دولهم تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل النظام الدولي وقواعده مثل القوى العظمى. على الرغم من أنها يمكن أن تؤثر فقط على طبيعة النظام الدولي من خلال الحركات الفردية أو الجماعية مثل الدول الكبرى.









3- معيار متغير العضوية الدولية: يوضح هذا المعيار كيف تكتسب وحدة دولية تأثيرًا في قضية معينة. ويركز على تقسيم المنظمات الدولية للوحدات الدولية فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي للنظام الدولي مثل العضوية في مجلس الأمن والدول الحائزة للأسلحة النووية ومجموعة السبعة (G 7) . يتم انتقاد هذا المعيار لأنه يركز على مؤشر واحد أو قضية واحدة في تصنيف الدول ، مما يوفر نتائج مضللة حول صغر وضخامة حجم الدولة في ضوء المفاهيم السابقة للدول الصغيرة ، والتي تم تناولها في سياق المعايير الثلاثة السابقة . يمكن الوصول إلى الاستنتاجات التالية.

أولًا، يشير مفهوم الدولة الصغيرة في الدراسة إلى الدولة الصغيرة بناءً على قدراتها الوطنية وكيفية توظيف هذه القدرات في تنفيذ سياستها الخارجية عند مقارنتها بالإمكانيات الوطنية للدول الأخرى التي تتفاعل معها.





ثانيًا، يوفر المؤشر، الذي يركز على تعريف الدولة الصغيرة في ضوء العلاقة بين اكتساب القوة وترتيبها في النظام الدولي، أساسًا قويًا لتحديد ما هي الدولة الصغيرة وفقًا لمؤشرات قابلة للقياس. ثالثًا ، عنصر الإدراك مهم جدًا في تعريف الدولة الصغيرة. يلعب إدراك الدولة لقدراتها الخاصة وتصور الدول الأخرى لهذه القدرات دورًا رئيسيًا في تحديد الدولة الصغيرة. قد تلعب الدولة الصغيرة دورًا مؤثرًا عندما تدرك الخوف من الدولة الكبيرة من بلد صغير، وعندما تكون الدولة الصغيرة مستعدة لتحمل التضحيات والخسائر التي تسببها سياساتها تجاه الدول الكبرى.



