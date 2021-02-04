سكرتير مساعد ببني سويف يترأس اجتماع لجنة التنمية المستدامة لتحسين الخدمات بالقرى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة بعقد اجتماع مع أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى، وذلك بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي بالمحافظة وأعضاء اللجنة من مسؤولي قطاعات الصحة والزراعة وهيئة تعليم الكبار وفرع المجلس القومي للمرأة ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والتعاون الدولي والمكتب الفني.





ناقش الاجتماع مستجدات الوضع فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال تنمية القرى التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى، وتشمل: قمن العروس، صفط الخرسا، ونزلة الشريف، والمسيد الأبيض والمحمودية، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من خطة العمل خلال الفترة الماضية ضمن محاور وأهداف عمل اللجنة والتي تتضمن التركيز على استغلال الميزات التنافسية بالقرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لإمكانية تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمجالات، فضلا عن استعراض ما يتم تنفيذه من خطط عمل مؤسسات المجتمع المدني الشريكة.





تجدر الإشارة إلى أنه قد صدر قرار من محافظ بني سويف بتشكيل لجنة التنمية المستدامة والتي تضمن وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة ببعض قرى المحافظة وتحسين وضع المرأة وتمكينها في كل النواحي بالقرى المستهدفة، فضلا عن التوعية للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخدمات الصحية للأسر بهذه القرى.

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