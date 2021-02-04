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أصل الحكاية

3 مستجدات عاجلة.. آخر تطورات برج فيصل المحترق لليوم السادس

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:08 م
عقار فيصل المحترق
عقار فيصل المحترق
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رشا عوني
ما زال عقار فيصل المحترق يواصل اشتعاله لليوم السادس على التوالي بعد اشتعال النيران في مخرن الأحذية المتواجد في الدور الأول والثاني بالعقار، فلم تنجح محاولات قوات الحماية المدنية في إطفاء النيران وتم تركها حتى تنطفئ من تلقاء نفسها واستمر الوضع لمدة أيام متتالية حتى اليوم السادس من بداية الحريق.
 

آخر التطورات
وحتى اليوم استمر تصاعد الأدخنة بسبب الحريق من عقار فيصل المشتعل، نتيجة النيران التي ظلت تأكل في العقار لخمسة أيام متواصلة، كما جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء - الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري - محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه - بوصفه صاحب عمل - الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.


هدم عقار فيصل
كما أرسلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالجيزة، قرارها إلى النيابة العامة، بهدم عقار فيصل المنكوب المطل على الطريق الدائرى، لبنائه بدون ترخيص وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.
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قصة حريق عقار فيصل
كانت المعاينة الأولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة، أشارت إلى أن ماسا كهربائيا نشب في الطابق الأرضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.


وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي لكارثة.


برج فيصل المحترق مكون من 18 طابقًا،  يحتوي على ١٠٨ شقق يسكنها ١٥ أسرة فقط داخل ١٥ شقة، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إخلائها قبل امتداد النيران لباقي العقار أو انهياره.


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