مطالب برلمانية بمنح متضرري عقار الدائرى المحترق شققا مجانية

أرسلت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالجيزة، قرارها إلى النيابة العامة، بهدم عقار فيصل المنكوب المطل على الطريق الدائرى، لبنائه بدون ترخيص وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار بعد أن اندلع حريق داخله كشف مخالفاته.





وعلق أعضاء مجلس الشيوخ على هذه الواقعة مطالبين الحكومة بضرورة منح ساكنى العقار شقق مجانية وذلك قبل إزالة العقار، إضافة الى ضرورة تدخل تشريعى لـ مصادرة العقار حال مخالفة الحيز العمرانى مع التأكد كونه سليم ويفقد فقط الترخيص وتنقل ممتلكاته للدولة.





منح ساكنى عقار فيصل شقق مجانية





قال إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، إن حريق عقار فيصل المخالف كشف حقائق عديدة بشأن مخالفات البناء والفترة المقبلة سيكون هناك صفر مخالفات بسبب تطبيق التشريعات الجديدة التى أصدرها مجلس النواب ووافقت عليها الحكومة.





وأكد "شحاتة" لـ"صدى البلد" على ضرورة إزالة العقارات المخالفة الغير امنة مثل عقار فيصل وغيره ومنح المواطنين ساكنى هذه العقارات شقق مجانية، قائلا:" ماينفعش نسبهم فى الشارع وقبل الازالة يجب توفير مساكن لهم من الدولة".





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وأشار عضو مجلس الشيوخ، الى أنه فى حالة كون العقارات سليمة وليست أيلة للسقوط يتم حل المشكلة عن طريق قانون التصالح وتوقع غرامات على أصحاب العقارات حيال ذلك





تدخل تشريعي لـ مصادرة العقارات المخالفة





طالب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ ومدير تحرير جريدة الأهرام، بضرورة أن يكون هناك تدخل تشريعى بعد ظهور أزمة عقار فيصل المنكوب وما جرى فيه من مخالفات ، لبناءه بدون ترخيص وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد.





واكد "أمام" لـ"صدى البلد"، أن هناك مجموعة من المواطنين الذين يتحايلون على القانون فى البناء المخالف بمعنى، أن هناك مواطن يريد أن يبنى عقار بدون ترخيص ويقوم بعمل توكيل عام لشخص آخر ببناءة وبيع الوحدات التى بداخلة لكى لا توقع عليه أي غرامات او عقوبات.





وأكد النائب على ضرورة أن يكون هناك فى القانون مادة تتيح مصادرة العقار حال مخالفة الحيز العمرانى مع التاكد كونه سليم ويفقد فقط الترخيص وتنقل ممتلكاته للدولة، لافتة الى أن هذه الحالة سوف تتيح ظهور المالك الأصلي للعقار ومحاسبته من جهة ومن جهة أخرى الدولة تستفيد من هذه العقارات والمواطنين داخلها لم يلحق بهم أى ضرر.





وتابع النائب حديثة:" أن التشريع موجود ولكن المواطنين يقومون بمخالفتة عنوة ومن المتعارف عليه فى القانون ترك 50 متر بين العقار وحرم الطريق وترك 25 متر الفرعي".





نزع مسؤولية الاشراف على المباني المخالفة من المحافظات





وطالب عضو مجلس الشيوخ أيضا ضرورة نزع مسؤولية الإشراف على المباني المخالفة من الإدارة الهندسية لالحاقها بمدريات الإسكان لكونها تمتلك عدد كبير من المهندسين المتخصصين فى هذه الامور، أما المحافظات لديهم فنيين فقط يفتقرون للخبرة والتخصص.





وتابع النائب قائلا:" المحافظات لديهن فنيين في منهم بيبلغ عن مخالفة ومنهم ما يبلغش حسب الهوى والعيال الفنيين بيلعبوا".





قال إبراهيم شحاته عضو مجلس الشيوخ، إن حريق عقار فيصل المخالف كشف حقائق عديدة بشأن مخالفات البناء والفترة المقبلة سيكون هناك صفر مخالفات بسبب تطبيق التشريعات الجديدة التى أصدرها مجلس النواب ووافقت عليها الحكومة.





وأكد "شحاتة" لـ"صدى البلد" على ضرورة إزالة العقارات المخالفة الغير امنة مثل عقار فيصل وغيره ومنح المواطنين ساكنى هذه العقارات شقق مجانية، قائلا:" ماينفعش نسبهم فى الشارع وقبل الازالة يجب توفير مساكن لهم من الدولة".



