البرلمان يختتم أسبوعه الثالث رقابيًا اليوم بحضور وزراء السياحة والصحة ويستعد للرابع بالاتصالات والتخطيط

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواصلة الاستدعاء البرلماني لوزراء حكومة المهندس مصطفي مدبولي، حيث الاستماع لبيان وزيري السياحة والآثار، والصحة والسكان، بعد أن تم الاستماع لبيان الكهرباء والإسكان أمس.





يأتي ذلك فى الوقت الذي تشهد مناقشات الأسبوع المقبل حضور وزير الإتصالات يوم الأحد المقبل، ويوم الاثنين حضور وزيرة التخطيط، فى الوقت اذلي من المنتظر أن يتم مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بجلسة الثلاثاء المقبل.





ومن المنتظر أن تشهد مناقشات بيان وزيرة الصحة مشاركة كبيرة من الأعضاء حيث تأتي المنظومة الصحية من الأولويات التى يعمل في إطار النواب وتواجهم العديد من الإشكاليات بشأنهم فى الدائرة.





وتشهد الجلسة العامة قيام الوزير بإلقاء بيانه ومن ثم يعقبه تعقيبات من الأعضاء، ليعقب عليها الوزير ويتم غلق باب المناقشة وإحالة البيان للجنة النوعية المختصة لدراسته.



