برلمانية تطالب بتعاون الوزارات للترويج للسياحة في الخارج

قالت النائبة الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب، تعليقا على كلمة وزير السياحة والآثار امام مجلس النواب، في البداية اتوجه بالشكر للقيادة السياسية المتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد لمصر رونقها وجعلها رائدة في جميع المجالات.





وذكرت انها عقب ما عرضه الوزير بأنها فخورة انها مصرية بنت مصر ثم ذكرت أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم ولكن للأسف نفتقد عنصر التسويق اي فن التسويق والترويج لآثار وسياحة بلدنا.





وقالت انها حينما تسافر الى بعض الدول تجدهم يملكون القليل ولكنهم يجيدون فن التسويق وكأنهم يملكوا الكثير بعكس ما يحدث في مصر، فنفتقد التسويق والاهتمام بما لدينا سواء من قِبل الحكومة سواء تمثلت في وزارة الثقافة ام السياحة ام الاعلام فكلاهما يلعب دور هام في الاهتمام والتسويق او من قِبل الشعب، فما يفرقنا عن الغرب بأنهم يعرفوا جيدًا قيمة الاشياء ويعلموا ايضًا كيف يحافظوا عليها، فوزارة السياحة تلعب دورا مهما في تسويق الأماكن السياحية لجذب السياح واظهار كل ما هو جميل في بلدنا ، وتلعب وزارة الثقافة دور ايضًا هام في تثقيف الشعب من حيث أهمية آثار بلدنا وما هي الاماكن التاريخية وكيفية المحافظة عليها ، ووزارة الاعلام لها دور هام في إظهار كل ما هو جميل في مصر من خلال المسلسلات والافلام.





وأضافت أن البعض منا يرغب في السفر للخارج فقط عقب مشاهدة الاماكن السياحية في بعض الدول التي تم الترويج لها من خلال المسلسلات، فذلك يعتبر بمثابة طريق لجذب السياح، فالكثير منّا لا يعلم اي شيء عن الغرب الا من خلال ما شاهدناه من خلال الافلام الاجنبية، ونتمنى ان نراها ونزورها، فبعض الدول يتواجد بها العديد من المناطق العشوائية ولكنهم يتعمدون في مسلسلاتهم إظهار أجمل الاماكن لديهم، كذلك هو الحال بالنسبة للغرب فهم لا يعرفون عن مصر سوى ما يرونه في الافلام والمسلسلات ، اما الشعب فله ايضًا دور هام في مساعدة الحكومة عن طريق المحافظة على الآثار وعدم إحداث اي تخريب بها ونقل صورة مصر الجيدة الى العالم وهذا لن يحدث الا بعد معرفة الشعب بتاريخ بلده وتاريخ كل الاماكن الآثرية بمصر من خلال وزارة الثقافة والإعلام.





واضافت ان آثار مصر مصدر من مصادر الدخل القومي فيجب ان نعرف جيدًا كيف نسوقها حتى يأتي السياح من جميع بقاع العالم ، ويجب أيضًا أن تحاط بحماية خاصة وحراسة مشددة ورسوم محددة ويتم تحديد اوقات وايام معينة للزيارة كما يحدث في الدول الغربية.





وأوضحت أن الآثار تعتبر من أهم محددات الهوية لبلادها ؛ لأنها عبارة عن تسجيل حي لتاريخها، وحضارتها، ومجدها، وتعتبر جزءا من التراث الإنساني على وجه العموم وهنا يلعب الإعلام دورًا في زيادة الوعي عن طريق الإذاعة والتليفزيون بنشر أهمية التراث العربي وأهمية المحافظة عليه وكيفية حمايته من التعرض للسرقة، وأيضًا تلعب الندوات والمؤتمرات دورًا مهمًا في زيادة الوعي لمدى خطورة سرقة آثار بلدنا ومدى أهميتها وصعوبة واستحالة تعويضها





كما طالبت بأن تصبح كل منطقة بها آثار مخصصة للزيارات السياحية فقط كما تفعل كل دول العالم، ومنع مرور اي وسيلة مواصلات للمرور بها حتى لا تؤثر عوادم السيارات تأثير سلبي على المعالم السياحية.



