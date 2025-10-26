الاتحاد المصري للفروسية يرحّب بقرار الفارسة لارا سكاكيني تمثيل مصر بدلًا من ألمانيا في البطولات الدولية

في خطوة تعبّر عن الانتماء والفخر بالوطن، أعلنت لارا سكاكيني، ابنة الفارس الأولمبي أندري سكاكيني، انضمامها رسميًا إلى صفوف الفرسان المصريين بعد تغيير جنسيتها الرياضية من الألمانية إلى المصرية.

وأكدت لارا أن التطور الكبير والاحترافية التي شهدتها الفروسية المصرية خلال العامين الماضيين كانا الدافع الأكبر وراء قرارها بالعودة إلى جذورها والمنافسة تحت علم مصر في المحافل الدولية المقبلة.

ويُعد انضمامها إضافة فنية ومعنوية كبيرة للمنتخب المصري، واستمرارًا لإرث عائلة سكاكيني الذي مثّل مصر في أربع دورات أولمبية وثلاث بطولات عالم.

ويؤكد الاتحاد المصري للفروسية برئاسة د اسماعيل شاكر ترحيبه بجميع الرياضيين المصريين الراغبين في العودة لتمثيل وطنهم، مشددًا على أن أبواب المنتخب الوطني مفتوحة دائمًا لكل من يحمل حب مصر في قلبه ويسعى لرفع علمها عاليًا