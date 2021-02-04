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استشارى: كورونا تحور أكثر من 4 آلاف مرة و27 نوعا المكتشف فقط..فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، إنه يجب المحافظة على كافة الإجراءات الاحترازية التي كنا نتبعها منذ الموجة الأولى لفيروس كورونا، واتباع بروتوكولات العلاج وفقًا لاستشارة الطبيب المعالج لأن كل حالة لها بروتكول علاج مختلف.

وأضاف فؤاد عودة فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، ان هناك 104 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم ونسب المتوفين بالفيروس 3% فقط، مشيرًا إلى ان فيروس كورونا يعد مرتبة رابعة في إيطاليا والعالم كسبب فى توفى المواطنين.

وتابع رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، أن آخر احصائيات في إيطاليا اثبت أن الفيروس تغير أكثر من 4 آلاف مرة منذ بداية انتشاره ولكننا لم نلحظ سوى 27 نسخة منه فقط حتى الآن، منوهًا بأن تغير الفيروس وتحوره بهذا الشكل السريع يعد مفاجأة.

وأوضح رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك أكثر من 15 ألف طبيب حول العالم توفوا نتيجة اصابتهم بالفيروس، مؤكدًا أن المكسيك والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل والهند سجلوا أعلى نسب وفيات بين الأطباء.
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