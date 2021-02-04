حسن الرداد يطالب متابعيه بالدعاء لـ والدته

استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته الراحلة، بصورة جمعته بها، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وطالب حسن الرداد متابعيه بالدعاء لوالدته قائلا: ج"رجو الدعاء لوالدتى المغفور لها بإذن الله السيدة فادية الرداد.".



كان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.