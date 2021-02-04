محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات دورة الإعلام الديني ومؤتمر تنمية سيناء

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات دورة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بالتي ستعقد بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف و الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021 بقاعة توليب بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء مع منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين في ختام الدورة يوم السبت.





كما تفقد أيضا استعدادات مؤتمر"التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"التي ستعقد صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021 بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيتم فيها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بالاضافة للمشروعات المستقبلية.





شملت الجولة الفنادق التي سيتم بها استقبال الوفود المشاركة، والاعلاميين والطرق والميادين وقاعات عقد اللقاءات، ومسجد السلام الذي يتم نقل شعائر صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة .

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