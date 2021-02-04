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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات دورة الإعلام الديني ومؤتمر تنمية سيناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:09 م
فودة يتفقد استعدادات
فودة يتفقد استعدادات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات دورة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بالتي ستعقد بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف و الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021  بقاعة توليب  بمدينة شرم الشيخ بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء  مع منح شهادة حضور الدورة لجميع المشاركين في ختام الدورة يوم السبت.

 
كما تفقد أيضا استعدادات مؤتمر"التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل"التي ستعقد صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021 بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيتم فيها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بالاضافة للمشروعات المستقبلية.

 شملت الجولة الفنادق التي سيتم بها استقبال الوفود المشاركة، والاعلاميين والطرق والميادين وقاعات عقد اللقاءات، ومسجد السلام الذي يتم نقل شعائر صلاة الجمعة علي الهواء مباشرة .
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جاء ذلك بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام، وكافة المديرين والجهات المعنية والمشاركة
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات دورة الإعلام الديني ومؤتمر تنمية سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات دورة الإعلام الديني ومؤتمر تنمية سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات دورة الإعلام الديني ومؤتمر تنمية سيناء
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات دورة الإعلام الديني ومؤتمر تنمية سيناء
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