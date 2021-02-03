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محافظات

موهبة على الطريق.. طالب سيناوى يحترف الإنشاد الديني.. شاهد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:02 ص
الطالب السيناوي
الطالب السيناوي
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ايمن محمد
يعد الطالب حسان محمد حسان، صاحب 13 سنة بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي الإعدادية بطور سيناء، موهبة علي طريق الاحتراف في الانشاد الديني تحسس موهبته وهو صغير قام بتدريب نفسه علي الانشاد الديني والغناء أمام المزارات الدينية والمساجد الشهيرة بجنوب سيناء مثل مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الرحمة بطور سيناء .

حيث قال حسان محمد حسان أن يحب الانشاد الديني واغاني التراث ويقوم بتقليد الفنان محمد الكحلاوي في الانشاد الديني .

وأشار حسان أنه درب نفسه علي اغاني  الانشاد  واستمع لاغاني و تواشيح النقشبندي  وياسين التهامي  و مصطفي عاطف  وأشار حسان أن بدو جنوب سيناء يميلون ابي  الانشاد الديني  حبا في رسول الله .

واضاف حسان أنه يدرب نفسه  ويصور فيديوهات أمام مسجد الرحمة بالجبيل  مشيرا إلي أنه يتمني أن تكون في جنوب سيناء فرقة الانشاد الديني  تدعم  السياحة الدينية بسانت كاترين وطور سيناء .

ومن ناحية أخري شهد اللواء مجدي الوصيف السكرتير لعام المساعد لمحافظة جنوب سيناء فاعليات اليوم الاول لانطلاق الدورة التدريبية لبرامج الـ " مايكروسوفت اوفيس " ، بمقر قاعات التدريب بمركز دعم المرأة بالعاصمة طور سيناء والتي تنظمها وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام جنوب سيناء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واشراف المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ لتدريب السيدات والفتيات من العاملين ببعض الادارات المختلفة بديوان عام محافظة جنوب سيناء.

ويحضر التدريب عدد 14 من العاملين المتدربين خلال الفترة من 1 فبراير والمستمر حتي 4 فبراير الجاري.

واكدت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص ان الدورة مستمرة مع عدد 14 اخرين خلال الفترة من 7 الي 10 فبراير الجاري . 

واوضحت مسئولة وحدة تكافؤ الفرص، ان الدورات تنظمها وحدة تكافؤ الفرص لرفع اداء العاملين بالديوان العام وهي تدريب مجاني على أساسيات الحاسب الالي وبداية لبرنامج الــ" word " من مجموعة الــ " "office وانشاء وتحرير المستندات علي الـ " word .

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