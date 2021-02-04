الرئيس الأمريكي يعين تيموثي ليندركينج مبعوثا لليمن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.









ووصف المسؤولون الأمريكيون بأن التغيير الذي يقوم به بايدن يعتبر جهدا جديدا مغايرا لسلفه السابق، ولكنه شاق، لإنهاء ما يقرب من ست سنوات من الصراع، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.









وكان بايدن، قال خلال حملته الانتخابية، إنه سيتخذ نهجًا مختلفًا تجاه أزمة اليمن عن تلك التي تتبعها إدارة سلفه السابق دونالد ترامب.









وأكد مسؤول كبير بالإدارة، أن ليندركينج يعد دبلوماسيًا ذا خبرة طويلة في شؤون الخليج واليمن، حيث يكون الشخص المناسب للتحدث عن الصراع وإمساك زمام المهمة.







