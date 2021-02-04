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رياضة

حسين الشحات خامس لاعب يسجل للأهلي بـ مونديال الأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
انضم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قائمة هدافي الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، بعد أن نجح في إحراز هدف الفوز أمام الدحيل في مباراة الدور ربع النهائي اليوم.

ونجح الأهلي في حجز مقعده بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ليضرب موعدًا هو الأول من نوعه مع بطل أوروبا بايرن ميونيخ، في مباراة نصف النهائي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وحقق الأهلي رابع انتصاراته في بطولة كأس العالم للأندية، وهو الانتصار الغائب عن بطل إفريقيا التاريخي، وأكثر أندية القارة السمراء وجودًا في مونديال الأندية منذ نسخة 2012.

المثير أن فوز اليوم هو الفوز الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنتيجة هدف دون رد، وجاءت الانتصارات الثلاثة السابقة بنتيجة 2-1(مرتان) و2-0.

وبالهدف الذي أحرزه اليوم في مباراة الدحيل، أصبح حسين الشحات اللاعب الخامس في تاريخ مشاركات الأهلي بالمونديال الذي يتمكن من التسجيل في بطولة كأس العالم للأندية.

ويتصدر القائمة التاريخية لهدافي الأهلي في المونديال محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق برصيد 4 أهداف، ومن بعده الأنجولي أمادو فلافيو برصيد 3 أهداف، ثم عماد متعب برصيد هدفين، والسيد حمدي برصيد هدف واحد.

وكان حسين الشحات قد سبق أن سجل في مونديال الأندية في مناسبة واحدة قبل هدفه مساء اليوم لكن بقميص العين الإماراتي في نسخة 2018 في شباك الترجي الرياضي التونسي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا مساء الإثنين المقبل، لحساب الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية.

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