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توك شو

مصطفى شوقي: "ملطشة القلوب" وش الخير عليّا.. فيديو

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:27 م
المطرب مصطفى شوقي
المطرب مصطفى شوقي
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محمد القاضي
قال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنية ملطشة القلوب لها فضل عليه، معقبا "وش الخير عليا".

وأضاف "شوقي"، خلال استضافته عبر فضائية "الحياة"،: "المنتج نصر محروس لمح الأغنية في البداية"، متابعا: "سمعت الأغنية أكتر من مرة علشان أفهمها.. كنت مستغربها في الأول".

وأشار إلي أن المنتج نصر محروس هو أهم خطوة في حياته، موضحا: "تشرفت بعمل بعض الألحان مع أمير محروس، الأخ الأصغر للمنتج نصر محروس.. وتعاونت مع المنتج نصر محروس عن طريق أخيه الأصغر".

وأكمل المطرب مصطفى شوقي: "أمير أخذ باله أن صوتي كويس، فتحدث مع أخيه المنتج نصر محروس، وطلب منه يجلس معي"، متابعا: "ربنا وفق الكيميا بينا.. وقال لي عايزك معايا في الشركة"، وأكمل: "حصل تعاون بينا.. وأشكر نصر محروس لأنه صدقني وصدق صوتي".
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