مصطفى شوقي: "ملطشة القلوب" وش الخير عليّا.. فيديو

قال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنية ملطشة القلوب لها فضل عليه، معقبا "وش الخير عليا".





وأضاف "شوقي"، خلال استضافته عبر فضائية "الحياة"،: "المنتج نصر محروس لمح الأغنية في البداية"، متابعا: "سمعت الأغنية أكتر من مرة علشان أفهمها.. كنت مستغربها في الأول".





وأشار إلي أن المنتج نصر محروس هو أهم خطوة في حياته، موضحا: "تشرفت بعمل بعض الألحان مع أمير محروس، الأخ الأصغر للمنتج نصر محروس.. وتعاونت مع المنتج نصر محروس عن طريق أخيه الأصغر".



