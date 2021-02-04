مصطفى شوقي: "ملطشة القلوب" وش الخير عليّا.. فيديو

قال المطرب مصطفى شوقي، إن أغنية ملطشة القلوب لها فضل عليه، معقبا "وش الخير عليا".
وأضاف "شوقي"، خلال استضافته عبر فضائية "الحياة"،: "المنتج نصر محروس لمح الأغنية في البداية"، متابعا: "سمعت الأغنية أكتر من مرة علشان أفهمها.. كنت مستغربها في الأول".
وأشار إلي أن المنتج نصر محروس هو أهم خطوة في حياته، موضحا: "تشرفت بعمل بعض الألحان مع أمير محروس، الأخ الأصغر للمنتج نصر محروس.. وتعاونت مع المنتج نصر محروس عن طريق أخيه الأصغر".
وأكمل المطرب مصطفى شوقي: "أمير أخذ باله أن صوتي كويس، فتحدث مع أخيه المنتج نصر محروس، وطلب منه يجلس معي"، متابعا: "ربنا وفق الكيميا بينا.. وقال لي عايزك معايا في الشركة"، وأكمل: "حصل تعاون بينا.. وأشكر نصر محروس لأنه صدقني وصدق صوتي".