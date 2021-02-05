سيدة تتسبب في شجار بين العريس والعروس بحفل زفافهما

يشعر العريس و العروس في حفل الزفاف ببعض التوتر، فكل منهما يسعى ان يكون في أفضل صورة و يتجنبوا أي مشكلة قد تتسببفي الإساءة لصورتهم أمام أصدقائهم و أقاربهم .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن عروس بالغة مكن العمر 28 عاما روت أسوء موقف مرت به في حياتها و تحول إلى أزمة بينها و بين زوجها في حفل زفافها .





قالت السيدة البالغة من العمر 28 عاما، أنها متزوجة منذ 4 أشهر، و فوجئت بسيدة في حفل زفافها تقول أنها كانت على علاقة بزوجها ، برغم إنكار زوجها إلا أن السيدة كانت مصرة على البقاء في قاعة الزفاف في كرسي أمام العروس .





قالت السيدة أن الأمر تحول إلى شجار بينها و بين زوجها لدرجة انها تركت الزفاف و غادرت، بعد انكار الزوج معرفته بتلك السيدة و إصرارها على أنها كانت تعرفه من قبل و اكدت أنها كانت على علاقة به .