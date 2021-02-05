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منوعات

سيدة تتسبب في شجار بين العريس والعروس بحفل زفافهما

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يشعر العريس و العروس في حفل الزفاف ببعض التوتر، فكل منهما يسعى ان يكون في أفضل صورة و يتجنبوا أي  مشكلة قد تتسببفي الإساءة لصورتهم أمام أصدقائهم و أقاربهم . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن عروس بالغة مكن العمر 28 عاما روت أسوء موقف مرت به في حياتها و تحول إلى أزمة بينها و بين زوجها في حفل زفافها . 

قالت السيدة البالغة من العمر 28 عاما، أنها متزوجة منذ 4 أشهر، و فوجئت بسيدة في حفل زفافها تقول أنها كانت على علاقة بزوجها ، برغم إنكار زوجها إلا أن السيدة كانت مصرة على البقاء في قاعة الزفاف في كرسي أمام العروس . 

قالت السيدة أن الأمر تحول إلى شجار بينها و بين زوجها لدرجة انها تركت الزفاف و غادرت، بعد انكار الزوج معرفته بتلك السيدة و إصرارها على أنها كانت تعرفه من قبل و اكدت أنها كانت على علاقة به . 
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