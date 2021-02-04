قبل مواجهة بايرن ميونخ.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام كبار أوروبا

واجه الأهلي ستيوا بوخارست الروماني، بطل أوروبا في ذلك الوقت، في 1986، وانتهى اللقاء بتفوق الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل سجّلها خالد جادالله، وعلاء ميهوب، وصديق الجمال.
ريال مدريد 2001
في احتفالية نادي القرن استضاف الأهلي العملاق الإسباني، ريال مدريد، في أغسطس 2001 على استاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه النيجيري صنداي.
برشلونة 2007
استضاف الأهلي العملاق الإسباني برشلونة على استاد القاهرة الدولي، في إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس الأحمر، وانتهى اللقاء بفوز البرسا بأربعة أهداف دون مقابل.
بايرن ميونخ 2012
ثاني المواجهات كانت ودية أيضًا وفي قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.
وتنص لوائح الفيفا أن الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 5 ملايين دولار، ويحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار، يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار.