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رياضة

قبل مواجهة بايرن ميونخ.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام كبار أوروبا

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:45 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق الأهلي في حجز مقعد بدور نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.

وجاء الهدف من كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

ويواجه الأهلي فريق بايرن ميونخ الألماني يوم الأثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة على بي أن سبورت 1.

وفيما يلي نعرض أهم المباريات التي خاضها الأهلي أمام فرق أوروبا

بايرن ميونخ 1977
واجه النادي الأهلي بايرن ميونخ في ديسمبر لعام 1977 وديًا، وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف، وسجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

ستيوا بوخارست 1986

واجه الأهلي ستيوا بوخارست الروماني، بطل أوروبا في ذلك الوقت، في 1986، وانتهى اللقاء بتفوق الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل سجّلها خالد جادالله، وعلاء ميهوب، وصديق الجمال.


ريال مدريد 2001

في احتفالية نادي القرن استضاف الأهلي العملاق الإسباني، ريال مدريد، في أغسطس 2001 على استاد القاهرة الدولي، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بهدف دون مقابل، أحرزه النيجيري صنداي.


برشلونة 2007

استضاف الأهلي العملاق الإسباني برشلونة على استاد القاهرة الدولي، في إطار الاحتفالات بمرور مائة عام على تأسيس الأحمر، وانتهى اللقاء بفوز البرسا بأربعة أهداف دون مقابل.


بايرن ميونخ 2012

ثاني المواجهات كانت ودية أيضًا وفي قطر عام 2012، وفاز بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، أحرزهما الكرواتي أوليتش، فيما أحرز محمد بركات هدف الأهلي الوحيد.


وتنص لوائح الفيفا أن الفائز ببطولة كأس العالم للأندية 5 ملايين دولار، ويحصل وصيف البطولة على 4 ملايين دولار، يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار.

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