قبل مواجهة بايرن ميونخ.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام كبار أوروبا

نجح فريق الأهلي في حجز مقعد بدور نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة قطر.





وجاء الهدف من كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.