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أخبار العالم

مظاهرات في أكبر مدن ميانمار احتجاجا على الانقلاب العسكري

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:18 ص
جيش ميانمار
جيش ميانمار
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أحمد محرم
تجمع مئات المحتجين في شوارع رانجون، أكبر مدن ميانمار وعاصمتها القديمة، للاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ بعد اعتقاله قيادة البلاد المنتخبة.

وأعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار" وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب.

وقالت الدول الأعضاء بالمجلس في بيان وافقت عليه بالإجماع: "أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار".

واستولى الجيش في ميانمار على السلطة يوم الاثنين، فيما احتجزت أونج سان سو تشي في العاصمة نايبيداو مع الرئيس المخلوع وين مينت وأعضاء آخرين في الحكومة.

وبعد توليه السلطة، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة مين أونج هلاينج، الذي أعلن أعضاء حكومته الجدد في وقت متأخر من يوم الاثنين، ووعد بإجراء انتخابات في غضون عام.

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له إنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
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