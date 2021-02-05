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برلمان

رئيس مجلس النواب ينعى اللواء سعد الجمال: خالص التعازي وصادق المواساة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:40 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النائب اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب.

وقال «جبالى»، إننا «نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة اللواء سعد الجمال سائلين المولى عز وجل أن يتغمد هو بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان».

توفي منذ قليل النائب سعد الجمال عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد عن عمر يناهز 75 عاما. 

سعد الجمال من مواليد 1945 بمركز الصف فى محافظة الجيزة، وتخرج فى كلية الشرطة عام 1966 و تدرج "الجمال" فى شغل المناصب بوزارة الداخلية وتم تعيينه مدير أمن قنا ومساعد وزير الداخلية من 1995 وحتى خروجه من الخدمة فى أغسطس 1997 وكان يترأس لجنة الشئون العربية  في برلمان 2015.

وفي عام 2000 إلى عام 2005 تم انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف، وتم انتخابه وكيلا للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس ومن عام 2005 وإلى عام 2010 كان رئيسا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا بالبرلمان العربى.
 
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