تداعيات غير متوقعة.. لافروف: روسيا والاتحاد الأوروبي ليسا على وفاق

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا والاتحاد الأوروبي ليسا على وفاق في قضايا عدة، محذرًا من أن "تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستكون له تداعيات غير متوقعة".





وأعرب لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.





وأضاف لافروف "ندخل فترة عصيبة بشأن الاتفاق النووي الإيراني وكل شيء يتوقف على تصرفات واشنطن".





ومن جانبه، قال بوريل إن علاقة الاتحاد الأوروبي وروسيا في السنوات الأخيرة شهدت أزمة ثقة.





وأضاف بوريل "الأحداث الداخلية في روسيا عقدت علاقاتنا بها وأصبحنا نرى أنفسنا خصوما مع روسيا الآن".



