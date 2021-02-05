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أخبار العالم

اعتقال 65 شخصا خلال احتجاجات مناهضة لـ أردوغان في إسطنبول

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:59 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
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محمد عثمان
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن اعتقال 65 شخصًا خلال المظاهرات التي اندلعت الشهر الماضي في جامعة بوجازيتشي التركية، في استمرار لقمع المتظاهرين رغم تنامي الانتقادات الدولية.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المتظاهرين المكونين من طلاب ومدرسين في جامعة بوجازيتشي في اسطنبول احتجوا ضد قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتغيير رئيس الجامعة، معتبرين أن قرار التعيين غير ديمقراطي.

وقال مكتب محافظ اسطنبول، إن المتظاهرين انتهكوا قرار حظر التجمعات والمسيرات الذي تم فرضه بسبب وباء كورونا، مضيفًا أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم أمس في اسطنبول ارتكبوا أعمالًا غير قانونية.

وكشفت السلطات عن اعتقال نحو 600 شخصًا آخرين منذ 4 يناير الماضي، بعد مظاهرات اندلعت في اسطنبول وأنقرة، مشيرة إلى أنها أطلقت سراح معظمهم، رغم وصف السلطات لهؤلاء المتظاهرين بأنهم "إرهابيين" في أكثر من مناسبة.
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