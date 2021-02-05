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حوادث

سقوط قواد يستقطب راغبي المتعة الحرام بنشره صور مخلة عبر الإنترنت

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:14 م
ضبط قواد
ضبط قواد
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محمد صبري
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط قواد يستقطب راغبي المتعة الحرام من خلال نشر صور مخلة عبر الانترنت .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع والإتجار بالبشر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل "فيس بوك" لـ شخص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الغربية يقوم من خلالها بالترويج وتسهيل دعارة بعض الفتيات مستغلًا ظروفهم المعيشية ويقوم بعرض صورهن على عملائه لممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالى محدد .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وربة منزل، مقيمة بمحافظة الشرقية، حال تواجده بصحبة المجنى عليها وإستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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