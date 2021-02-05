قطع المياه عن منطقة أطلس في أسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قيامها بتنفيذ أعمال ربط خط 12 بوصة (جديد) بخط آخر 14 بوصة بجوار نادى أسوان الرياضى.





وأشارت الشركة في بيان إلى أنه سيترتب على ذلك قطع المياه عن منطقة ( أطلس ) وضعفها فى باقى المناطق بوسط المدينة، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت.





وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.









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كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته للجهات التنفيذية بالتدخل السريع لتحسين مستوى معيشة المواطنين المقيمين بقري أبو الريش بعد عرضهم للعديد من المطالب والمشاكل الجماهيرية أثناء الزيارة الميدانية لمحافظ أسوان للقرية .





وتنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان بدأ التنفيذ الفعلى لتطوير مزلقان الخلاصاب عند مدخل بهريف من خلال إزالة التربة الأسفلتية ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الإحلال للتربة من أجل تسهيل حركة مرور المركبات على طريق أسوان / القاهرة الزراعي ، وهو الذي توازى مع تلبية كافة مطالب أهالى قري أبو الريش في القطاعات الخدمية المختلفة .





ومن جانبها كانت قد أوضحت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأن تعليمات اللواء أشرف عطية بدأ تنفيذها بالتنسيق مع المركز الوطنى لإستخدام أراضى الدولة لإصدار الموافقة على الأرض المخصصة لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية ضمن مشروع الصرف الصحى لقرى أبو الريش قبلى وبحرى والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى 225 مليون جنيه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة بتوفير كل ما يلزم لإستكمال شبكات الإنحدار ، وذلك بالتوازى للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الهام في فترة زمنية قياسية .



