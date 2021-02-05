كرم جبر: الرئيس السيسي يدير البلاد بحكمة خالصة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الله تعالى أنقذ هذا الوطن، من فوضي عارمة، مشددا على أنه ينبغي الاهتمام بقضية الوعي، وأول نماذج استراتيجية الوعي ان يعلم الناس الحقيقة من قلب الواقع.





وأضاف جبر، خلال كلمته، بندوة "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رجل يعتز بمصريته ويريد أن ينهض بالبلد، مشيرا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يحدث بها نمو اقتصادي، ولكن المغرضين يريدون أن يشوهوا هذه الصورة الناجحة لمصر.





وتابع: لو أي دولة تعرضت لما تعرضت له مصر لاهتزت بشكل كبير.. الرئيس السيسي يدير البلاد بحكمة خالصة لله.





وأكد أن مشروع تطوير القرى في مصر سيتم بنجاح وعلى أكمل وجه وستكون مصر من أوائل الدول في العالم التي نجحت في هذه الخطة التطويرية.





وشدد على أنه لأول مرة في مصر نجد رئيسا يتصدى للعشوائيات، منوها أنه ينبغي علينا أن نساعده بكل ما أوتينا من قوة ونقف بجواره.





وتابع: دورنا كإعلام ومسئولين وحكومة ان نتكاتف خلف المشروع ونثق انه هيتم في ميعاده، منوها أنه لا يوجد زعيم في العالم نفذ عدد المشروعات الموجودة في مصر.